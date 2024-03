ONU emite “alerta vermelho” após planeta bater recordes de calor em 2023

4 minutos

Por Emma Farge

GENEBRA (Reuters) – Todos os principais recordes climáticos globais foram quebrados no ano passado e 2024 pode ser pior, disse a Organização Meteorológica Mundial (OMM) nesta terça-feira, com seu chefe expressando preocupação especial com o calor do oceano e a diminuição do gelo marinho.

A agência meteorológica da Organização das Nações Unidas disse em seu relatório anual sobre o Estado do Clima Global que as temperaturas médias atingiram o nível mais alto em 174 anos de registros por uma margem clara, chegando a 1,45 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais.

As temperaturas do oceano também atingiram o nível mais quente em 65 anos de dados, com mais de 90% dos mares tendo sofrido condições de ondas de calor durante o ano, disse a OMM, prejudicando os sistemas alimentares.

“A comunidade da OMM está soando o alerta vermelho para o mundo”, disse a secretária-geral da organização, Celeste Saulo, que assumiu o cargo em janeiro.

“O que testemunhamos em 2023, especialmente com o calor sem precedentes dos oceanos, o recuo das geleiras e a perda de gelo marinho na Antártida, é motivo de preocupação especial.”

Mais tarde, ela disse a repórteres que o calor do oceano era particularmente preocupante porque era “quase irreversível”, possivelmente levando milênios para ser revertido.

“A tendência é realmente muito preocupante e isso se deve às características da água, que mantém o calor durante mais tempo do que a atmosfera”, afirmou.

A mudança climática, impulsionada pela queima de combustíveis fósseis, juntamente com o surgimento do padrão climático natural do El Niño, empurrou o mundo para um território recorde em 2023.

O chefe de monitoramento climático da OMM, Omar Baddour, disse a repórteres que havia uma “alta probabilidade” de que 2024 estabelecesse novos recordes de calor, afirmando que o ano seguinte a um El Niño é normalmente ainda mais quente.

O relatório desta terça-feira mostrou uma grande queda no gelo marinho da Antártida, com o nível máximo medido em 1 milhão de quilômetros quadrados abaixo do recorde anterior — uma área aproximadamente equivalente ao tamanho do Egito.

Esta tendência, combinada com o aquecimento dos oceanos, que provoca a expansão da água, contribuiu para mais do que duplicar a taxa de subida do nível do mar na última década, em comparação com o período de 1993-2002, segundo o relatório.

O calor dos oceanos concentrou-se no Atlântico Norte, com temperaturas em média 3 graus Celsius acima da média no final de 2023, segundo o relatório. As temperaturas mais elevadas dos oceanos afetam os delicados ecossistemas marinhos e muitas espécies de peixes fugiram para áreas mais ao norte em busca de temperaturas mais frescas.

Celeste Saulo, meteorologista argentina que prometeu reforçar os sistemas globais de alerta para catástrofes climáticas, disse esperar que o relatório sensibilize para a “necessidade vital de aumentar a urgência e a ambição da ação climática”.

“É por isso que falamos sobre o alerta vermelho, porque precisamos nos preocupar com as pessoas e como elas sofrerão com esses eventos mais frequentes e mais extremos”, disse Saulo a repórteres. “Se não fizermos nada, as coisas vão piorar e essa será nossa responsabilidade.”