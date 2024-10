OpenAI levanta US$ 6,6 bilhões e vale agora US$ 157 bilhões

A OpenAI anunciou nesta quarta-feira (2) que fechou uma rodada de capitalização que lhe permitiu levantar 6,6 bilhões de dólares (R$ 35,9 bilhões), o que leva a empresa a valer 157 bilhões de dólares (R$ 855 bilhões).

Com isso, a criadora do ChatGPT se consolida como uma das ações de maior destaque no campo da inteligência artificial (IA) generativa.

“Toda semana, mais de 250 milhões de pessoas em todo o mundo usam o ChatGPT para melhorar seu trabalho, criatividade e educação”, afirmou a empresa em um breve comunicado.

Há semanas circulavam na imprensa americana nomes de possíveis interessados em investir na empresa, incluindo a Microsoft, que já investiu US$ 13 bilhões (R$ 70,8 bilhões) na startup, e a Nvidia, outra líder no setor de IA graças a seus chips de alto desempenho.

A Thrive Capital liderou a rodada, da qual participaram SoftBank, Microsoft, Nvidia, Tiger Global e MGX, empresa de investimentos controlada pelos Emirados Árabes.

Segundo o Wall Street Journal, a Apple, que já usa os modelos da OpenAI em seu novo sistema de IA, recentemente saiu das negociações para participar do financiamento da empresa.

O Financial Times informou que a OpenAI impôs uma condição de exclusividade aos investidores, que não poderão investir em startups rivais.

– ‘Boom’ –

A OpenAI iniciou no fim de 2022 o “boom” da IA, com o lançamento do ChatGPT, que permite obter respostas e desenvolver conteúdos por meio de pedidos em linguagem natural. Desde então, Microsoft, Google, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) e todos os grandes grupos de tecnologia competem nesse setor em rápido crescimento.

Com essa rodada de capitalização, a OpenAI se torna uma das três maiores startups privadas do mundo, ao lado da SpaceX, de Elon Musk, e da ByteDance, proprietária do TikTok, segundo a Bloomberg.

Fundada en 2015, por Sam Altman, a OpenAI planeja usar os fundos para incrementar sua pesquisa em IA, aumentar sua capacidade em informática e desenvolver ferramentas para solucionar problemas complexos.

A empresa espera manter um crescimento rápido, apesar dos custos significativos de aumentar seu poder de computação e de captar talentos.

A OpenAI ampliou seu quadro de 700 para 1.700 funcionários em nove meses, e projeta um prejuízo de cerca de US$ 5 bilhões em 2024, com vendas de US$ 3,7 bilhões, segundo o New York Times.

