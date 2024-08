Operação internacional prende 17 pessoas na Costa Rica por tráfico de migrantes

Dezessete pessoas foram presas na Costa Rica nesta terça-feira (6) durante uma operação internacional contra um grupo criminoso que realizava o tráfico de migrantes, informou a Polícia.

As pessoas detidas coordenavam a transferência de migrantes do Equador para os Estados Unidos por via terrestre, marítima e aérea, juntamente com outros membros da organização nos diferentes países de trânsito, segundo as autoridades costarriquenhas.

“Dezessete detenções resultaram da operação que a Polícia Profissional de Migração realizou esta manhã com 18 frentes em diferentes pontos do país, desmantelando uma organização criminosa dedicada ao tráfico ilícito de migrantes”, declarou a instituição em comunicado.

“Esta é uma operação internacional, é a fase realizada em território costarriquenho”, após algumas prisões no Panamá, indicou o ministro da Segurança Pública, Mario Zamora, em um vídeo entregue à imprensa.

O grupo criminoso foi responsável por “transferir, abrigar e esconder” os migrantes durante sua passagem pela Costa Rica, e cobrava “cerca de 14.000 dólares [79 mil reais na cotação atual] ou mais” de cada migrante, diz o comunicado.

Estas operações simultâneas na Costa Rica se somam a outras 12 realizadas no Panamá em 24 de julho, nas quais oito pessoas foram presas.

A Polícia de Migração “conseguiu determinar o tráfico de 101 pessoas de nacionalidades como Síria, Egito, México, Colômbia, Haiti, Índia, Equador, China e Nicarágua”, indicou.

Desde o início do ano, pelo menos 212.000 pessoas cruzaram a selva de Darién, fronteira natural entre a Colômbia e o Panamá, com a intenção de ir para os Estados Unidos, afirmou a instituição migratória panamenha.

Em 2023, este número foi de mais de meio milhão de pessoas, a maioria venezuelanos.

