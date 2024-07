Oposição venezuelana diz ter 73% dos votos apurados e que sua vitória é irreversível

3 minutos

Por Mariela Nava e Mircely Guanipa e Vivian Sequera

CARACAS/MARACAIBO,MARACAY, Venezuela (Reuters) – A líder da oposição venezuelana María Corina Machado disse nesta segunda-feira que a oposição do país tem 73,2% dos votos da eleição de domingo, o que lhe permite provar os resultados eleitorais que, segundo ela, lhes dão a vitória.

A autoridade eleitoral nacional proclamou o presidente Nicolás Maduro como o vencedor da votação, dando-lhe um terceiro mandato.

Mas pesquisadores independentes consideraram esse resultado implausível, e os líderes da oposição e observadores estrangeiros pediram à autoridade eleitoral que divulgasse detalhes dos resultados contestados da eleição.

Uma fonte da oposição havia dito à Reuters mais cedo que a oposição teria uma contagem significativa das atas eleitorais até o final do dia.

De acordo com a lei venezuelana, os fiscais designados para acompanhar a apuração dos votos têm direito a uma cópia da contagem de cada máquina de votação, mas a oposição disse durante a noite que só tinha cerca de 40% das atas, que alguns fiscais foram impedidos de acompanhar as contagens e que em outros locais as apurações não foram impressas.

Separadamente, um assessor da oposição disse nas redes sociais que as forças de segurança estavam tentando entrar na embaixada argentina em Caracas, onde ele e outros cinco assessores estavam morando desde março, depois que mandados de prisão foram emitidos.

Outro assessor da embaixada disse à Reuters que havia carros do lado de fora do prédio.

“Estamos caminhando para a democracia, 25 anos são suficientes. É simplesmente hora de eles irem embora”, disse a chefe da campanha de Machado, Magalli Meda, em uma mensagem de vídeo gravada ao pôr do Sol em Caracas. Ela também estava entre os que estão na embaixada argentina.

Manifestantes se reuniram em cidades em toda a Venezuela nesta segunda-feira, depois que Maduro reivindicou a vitória na tensa eleição do fim de semana. Durante a tarde, multidões apareceram nas ruas, bem como do lado de fora da sede da autoridade eleitoral.

A autoridade eleitoral informou, pouco depois da meia-noite, que Maduro havia conquistado um terceiro mandato com 51% dos votos, um resultado que estenderia em seis anos um quarto de século de governo socialista. Mais tarde, proclamou Maduro presidente para o período de 2025 a 2031, acrescentando que ele havia conquistado “a maioria dos votos válidos”.

Mas os governos dos EUA e de outros países lançaram dúvidas sobre os resultados e pediram uma detalhamento completo dos votos.

Pesquisas de boca de urna independentes apontaram uma vitória esmagadora para a oposição, após demonstrações entusiásticas de apoio ao seu candidato presidencial, Edmundo González, e Machado na campanha.

González disse na mesma coletiva de imprensa de Machado que o triunfo da oposição era irreversível.

(Reportagem de Mariela Nava em Maracaibo, Mircely Guanipa em Maracay e Vivian Sequera, Deisy Buitrago, Mayela Armas e Julia Symmes Cobb em Caracas)