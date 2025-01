Opositor González viaja à Argentina enquanto Venezuela oferece US$ 100 mil por sua captura

O opositor venezuelano Edmundo González Urrutia, que reivindica a vitória sobre Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho, viaja para a Argentina a partir de seu exílio em Madri, no momento em que as autoridades venezuelanas oferecem uma recompensa de US$ 100 mil (R$ 620 mil) por informações que levem à sua captura.

O líder opositor, que se exilou na Espanha em setembro e prometeu retornar ao país para “tomar posse” em 10 de janeiro no lugar de Maduro, chegará nesta sexta-feira a Buenos Aires, confirmou à AFP uma fonte da Presidência argentina, sem fornecer mais detalhes.

“Começa nosso giro pela América Latina. Primeira parada: Argentina”, escreveu González na rede X, ao compartilhar um comunicado no qual informa que se reunirá na manhã de sábado com o presidente argentino Javier Milei na Casa Rosada (sede do governo) e convoca os venezuelanos a se reunirem na famosa Praça de Maio.

A notícia foi divulgada no mesmo dia em que as autoridades venezuelanas anunciaram a recompensa de US$ 100 mil pelo opositor.

“Procurado. Ordem de captura. Recompensa: US$ 100.000”, diz um cartaz publicado nas redes sociais pela polícia científica com a foto de González.

Fontes judiciais confirmaram à AFP que o cartaz será afixado em aeroportos e barreiras policiais em todo o país.

No dia 20 de dezembro, a Espanha concedeu asilo político a González, acusado pelo Ministério Público venezuelano de crimes como “conspiração” e “associação criminosa”.

As autoridades eleitorais proclamaram Maduro reeleito para um terceiro mandato consecutivo de seis anos (2025-2031), sem divulgar até o momento detalhes da apuração, enquanto a oposição denuncia fraude e reivindica a vitória de González.

A Argentina não reconhece a reeleição de Maduro, assim como os Estados Unidos, a União Europeia e vários países da América Latina.

– ‘Fantoche’ –

A proclamação de Maduro desencadeou protestos que deixaram 28 mortos e cerca de 200 feridos, além de 2.400 detidos. Três dos presos morreram na prisão e aproximadamente 1.400 foram libertados sob condicional.

Maduro — para quem as denúncias de fraude da oposição fazem parte de um plano de “golpe de Estado” — se prepara para tomar posse com o apoio das Forças Armadas, cujo alto comando declarou “lealdade absoluta” a ele.

Por sua vez, junto a González Urrutia, a líder opositora María Corina Machado convocou da clandestinidade, na terça-feira, protestos visando a posse, mas sem fornecer mais detalhes da convocação.

A oposição publicou em um site cópias de atas eleitorais com as quais reivindica a vitória de González, enquanto o governo nega a validade desses documentos.

– Corte Penal –

Também nesta quinta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da Argentina anunciou que denunciou a Venezuela ao Tribunal Penal Internacional (TPI) pela “detenção arbitrária e o desaparecimento forçado” de um gendarme argentino preso e acusado de “terrorismo” pelo Ministério Público venezuelano.

A Argentina apresentou a denúncia ao tribunal com sede em Haia no caso de Nahuel Gallo, detido em 8 de dezembro de 2024 na Venezuela, e acusou “o procurador-geral Tarek William Saab”, detalhou em comunicado.

O chanceler venezuelano, Yván Gil, classificou a denúncia de “espetáculo penoso” e de uma “escandalosa falta de seriedade”.

“Os funcionários do governo fantoche de Milei, que estão envolvidos com uma agenda de extrema direita golpista e terrorista contra a Venezuela, usam ações diplomáticas erráticas para justificar seu próprio fracasso e sua cumplicidade”, acusou.

Uma fonte oficial venezuelana compartilhou fotos e vídeos de Gallo em uniforme de presidiário, caminhando por uma quadra esportiva. “Prova de vida do gendarme Gallo. Dia: 2 de janeiro de 2025”, disse à AFP a fonte, que reiterou que ele está em Caracas, mas sem detalhar o centro de reclusão.

A relação diplomática entre Milei e Maduro já era tensa, mas se rompeu definitivamente com o não reconhecimento do resultado eleitoral na Venezuela.

Desde março, a embaixada argentina em Caracas – que passou a ser protegida pelo Brasil – tem servido de refúgio para seis colaboradores de Corina Machado, acusados de “terrorismo”.

No dia 20 de dezembro, um deles renunciou ao asilo e deixou a embaixada para se entregar às autoridades. Os cinco restantes aguardam um salvo-conduto para deixar o país.

