Genebra sofre com congelamento da ajuda internacional

Caixas de Plumpy'Nut, uma pasta de amendoim nutritiva que salva vidas enviada a crianças desnutridas em todo o mundo, são rotuladas com “USAID” enquanto aguardam para serem enviadas do armazém da Edesia Nutrition, em São Vicente e Granadinas. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Seis meses após o congelamento drástico da ajuda externa dos EUA pelo governo Trump, e em meio a cortes globais mais amplos nos orçamentos de cooperação internacional, Genebra está começando a lidar com uma nova realidade: seu núcleo multilateral está sob séria pressão.

“Não se trata apenas de uma interrupção temporária”, disse Yannick Roulin, diretor do Centro Internacional de Acolhimento em Genebra (CIAG). “É uma grande reviravolta. Não estamos diante de uma pequena crise, mas de uma mudança de paradigma a longo prazo.”

Pouco depois de tomar posse, o governo do presidente americano Donald Trump anunciou um corte de 83% no orçamento de ajuda externa do país, de US$ 71,9 bilhões (CHF 63,4 bilhões). O corte impactou o financiamento de projetos de ajuda em todo o mundo, incluindo Genebra, sede de centenas de ONGs, muitas delas dependentes dos EUA para financiamento. Os EUA são o maior doador público para organizações sediadas em Genebra, respondendo por mais de um quarto (26,3%) de todas as doações.

A decisão de Trump não é um caso isolado. Faz parte de um recuo global mais amplo da ajuda internacional, em razão do aumento da dívida e da necessidade de os países encontrarem recursos para aumentar seus gastos com defesa, entre outras prioridades. O Reino Unido, o segundo maior doador público de Genebra, cortou recentemente seu orçamento para ajuda ao desenvolvimento em 40%, enquanto a Suíça reduziu suas próprias contribuições em 5,6%.

Vista para as diferentes organizações das Nações Unidas em Genebra Internacional. Keystone / Martial Trezzini

2.500 empregos perdidos até o momento

Roulin estima que mais de 2.500 cargos foram eliminados em organizações internacionais em Genebra, ou deverão ser eliminados em breve. Essas organizações empregavam um total de 28.962 pessoas em 2024. Esses cortes incluem contratos não renovados, recrutamentos suspensos e demissões diretas. Os cortes em ONGs, que tinham 3.436 funcionários em 2024, não são contabilizados neste número, pois seus dados são mais difíceis de quantificar.

As organizações afetadas incluem o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), o ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados) e outras agências especializadas da ONU, algumas das quais estão começando a reestruturar ou realocar operações para países de menor custo.

“Há uma competição acirrada”, disse Roulin. “Países como Ruanda, Quênia, Catar ou mesmo alguns estados da UE, como Hungria ou Espanha, estão se propondo ativamente como novas bases.”

As ONGs, que frequentemente dependem de fundos dos Estados Unidos e da Europa, também estão reduzindo suas atividades. “Muitas estão reduzindo suas atividades, cortando pessoal e sublocando escritórios”, disse Roulin. “Algumas simplesmente encerraram algumas operações sediadas em Genebra.”

Apesar disso, ainda não foi confirmado nenhum fechamento de grandes ONGs.

Impacto no setor imobiliário e hoteleiro de Genebra

De acordo com o Geneva Real Estate Outlook 2025, da Wüest Partner, consultoria imobiliária sediada em Zurique, funcionários internacionais ocupam atualmente mais de 9.500 apartamentos no cantão, pelos quais pagam quase o dobro do aluguel de uma pessoa comum. Em um cenário em que 20% deles deixassem Genebra, até 2.500 apartamentos poderiam ser desocupados. No entanto, especialistas enfatizam que isso ainda não resolveria a escassez crônica de moradias em Genebra.

Christophe Aumeunier, secretário-geral da Câmara de Imóveis de Genebra, alertou: “Do ponto de vista imobiliário, 2.000 a 2.500 apartamentos vagos podem parecer muito, mas Genebra precisaria de mais 10 mil unidades para reequilibrar um mercado imobiliário saturado”.

No que diz respeito aos hotéis, uma pesquisa realizada pela Genève Tourisme mostra que 37% deles dependem da clientela de organizações internacionais para mais de 9% de suas reservas. Quase metade (49%) espera uma queda de 10% a 40% nas reservas relacionadas a esse tipo de turismo neste ano e no próximo. Adrien Genier, diretor da Genève Tourisme, afirmou: “Uma queda líquida de mais de 6% nas pernoites foi registrada em maio. Estamos muito preocupados com a próxima temporada de outono, entre setembro e novembro.”

Adaptando-se a um mundo em mudança

Para ajudar Genebra a se adaptar, o cantão e a Fondation Wilsdorf, uma fundação com sede em Genebra focada em bem-estar social, criaram a Fondation pour l’Adaptation de la Genève Internationale (FAGI). Ela recebeu 50 milhões de francos suíços para ajudar “Genebra International a evoluir neste novo contexto”, disse Martine Brunschwig Graf, diretora da FAGI.

“A questão não é substituir os subsídios perdidos dos EUA”, disse ela. “Nosso objetivo é financiar projetos que permitam reestruturação, inovação e infraestrutura compartilhada.”

As áreas prioritárias incluem compartilhamento de custos entre organizações, transformação digital (por exemplo, ferramentas de conferência centralizadas, fluxos de trabalho habilitados para IA) e garantia da participação contínua de países de baixa renda em fóruns globais.

Para amenizar o impacto sobre os funcionários internacionais demitidos, o CAIG, o governo suíço e o cantão organizaram um evento especial em junho passado para apresentar o mercado de trabalho suíço e as opções de reorientação. Mais de 1.200 pessoas compareceram. “São profissionais altamente qualificados que, muitas vezes, moram aqui há anos”, disse Roulin. “Queremos ajudá-los a permanecer e atendê-los às necessidades do setor privado.”

O papel de Genebra

Apesar da crise, os especialistas com quem a Swissinfo conversou permanecem otimistas. “Genebra continuará importante”, disse Roulin. “Sua força reside no denso ecossistema de atores que trabalham em diversos setores; direitos humanos, saúde, comércio e meio ambiente. Não há outra cidade como ela.”

Vincent Subilia, diretor-geral da Câmara de Comércio de Genebra, observa que Genebra sediou recentemente negociações comerciais entre a China e os EUA, negociações nucleares entre a Europa e o Irã, e que o presidente francês, Emmanuel Macron, apoia a criação de uma plataforma de negociações entre a Ucrânia e a Rússia em Genebra. “O ADN de Genebra ainda é forte, e todos entenderam que ela precisa ser defendida”, diz Subilia.

Ainda assim, a pressão para se adaptar é real. “Muitos Estados-membros estão mudando prioridades, com mais gastos em defesa e menos em ajuda”, acrescentou Roulin. “O multilateralismo está enfraquecendo.”

Subilia se recusa a ser alarmista, mas admite que “estamos testemunhando a erosão de um modelo que considerávamos garantido”.

Os próximos meses serão decisivos. A FAGI acaba de lançar seu site, onde ONGs podem compartilhar seus projetos. A cidade continua fazendo campanhas internacionais para reter organizações importantes. E os moradores estão acompanhando de perto.

Como disse Graf, da FAGI: “Você não pode impedir a transformação. Mas você pode moldá-la. Essa é a nossa tarefa agora.”

Edição: Imogen Foulkes/vm/gw

Adaptação: DvSperling

