Orplana eleva estimativa de área de cana atingida por queimadas e vê perdas de R$500 mi

2 minutos

Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) – Cerca de 80 mil hectares de áreas de cana-de-açúcar e de rebrota de cana foram atingidos por incêndios no Estado de São Paulo desde a última semana, estimou nesta terça-feira a Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil (Orplana).

Até segunda-feira, a estimativa da Orplana indicava uma área queimada de canaviais de 59 mil hectares.

A nova estimativa representa quase 2% da área total de cana cultivada em São Paulo, estimada em 4,3 milhões de hectares, pela estatal Conab.

O Estado é o maior produtor de cana do Brasil, respondendo por cerca de metade do cultivo do país, principal player global do setor. Os preços globais do açúcar têm sido sustentados pelas perdas previstas na lavoura paulista.

A Orplana também elevou a previsão de perdas financeiras para cerca de 500 milhões de reais, ante 350 milhões estimados na segunda-feira.

A produtividade esperada nas áreas atingidas pelo fogo prontas para colher, que ainda podem ser colhidas, deve cair pela metade do previsto anteriormente, segundo a Orplana, pela redução de volume em função do fogo.

A estimativa de prejuízos também considera áreas de rebrota, onde a palhada foi queimada.

Dependendo da intensidade do prejuízo na área de rebrota, o produtor teria de fazer um novo plantio.

A polícia está investigando motivação criminosa para os incêndios.

Um dos seis homens presos por suspeita de atear fogo em canaviais e matas do Estado de São Paulo relatou ser integrante de uma facção criminosa, afirmou a Secretaria de Segurança Pública em nota nesta terça-feira.