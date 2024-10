Pai de Liam Payne chega à Argentina após trágica morte do filho

Geoff Payne, pai do músico britânico Liam Payne, que morreu na quarta-feira na capital argentina após cair do terceiro andar de um hotel, chegou nesta sexta-feira (18) a Buenos Aires, informou à AFP uma fonte policial.

Ele “chegou às 6h00”, mesmo horário em Brasília, disse a fonte, que pediu anonimato.

O ex-integrante da banda One Direction morreu na quarta-feira, aos 31 anos, o cair no pátio do hotel onde estava hospedado. Em seu quarto havia destruição e narcóticos, de acordo com o relatório da polícia.

O corpo de Liam Payne ainda está no necrotério da capital argentina, enquanto os resultados dos exames toxicológicos ainda são aguardados.

O relatório preliminar revelou que o corpo tinha 25 ferimentos e que a morte foi “causada pela queda”. A perícia também detalhou que ele apresentava “politraumatismo, hemorragia interna e externa”.

A partir da posição do corpo, deduziu-se que “Payne não adotou uma postura reflexa para se proteger e que ele pode ter caído em um estado de semi-inconsciência ou inconsciência total”.

O Ministério Público investiga o caso como uma “morte duvidosa”, embora “todos os indícios sejam de que o músico estava sozinho quando a queda ocorreu e passando por algum tipo de surto de abuso de substâncias”, diz o relatório.

Em frente ao hotel CasaSur, no bairro de Palermo, onde ocorreu a tragédia, os fãs foram prestar homenagem ao músico, deixando cartas e flores em um altar improvisado com sua foto.

