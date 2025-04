Papa faz visita surpresa à Basílica de São Pedro

O papa Francisco, que se recupera de uma pneumonia, fez nesta quinta-feira (10) uma visita surpresa à Basílica de São Pedro, após se reunir na véspera com o rei Charles III e a rainha Camilla.

A breve aparição pública e o encontro com o monarca britânico mostram uma melhora do papa, 88, que passou cinco semanas no hospital por causa de uma pneumonia dupla com risco de vida.

Francisco chegou na tarde de hoje à basílica em cadeira de rodas, para observar o trabalho de restauração no local. Ele cumprimentou os funcionários e alguns peregrinos, segundo o Vatican News.

O papa vestia camisa de manga comprida, calça preta e um poncho listrado, segundo um vídeo divulgado pela agência de notícias Ansa. As imagens mostram o pontífice respirando com a ajuda de uma cânula de oxigênio e cumprimentando uma criança.

“Havia duas jovens restauradoras (…) uma delas viu o papa e o cumprimentou de longe, mas ele pediu que se aproximassem para agradecer e estender a mão”, reportou a Ansa.

– ‘Muita emoção’ –

O monsenhor Valerio Di Palma disse que sentiu “muita emoção”. “Minha visão ficou embaçada pelas lágrimas e nem consegui tirar uma foto”, disse aos meios de comunicação do Vaticano.

Francisco se dirigiu ao túmulo do papa Pio X para rezar, e retornou em seguida para a residência de Santa Marta. Na véspera, ele se reuniu em audiência privada com o monarca britânico e sua mulher. O Vaticano divulgou hoje uma foto do encontro.

“O papa expressou seus melhores votos, por ocasião do seu aniversário de casamento, e desejou uma pronta recuperação a Charles III”, que está em tratamento contra um câncer, informou o Vaticano.

O rei britânico está há mais de um ano em tratamento por um câncer cuja natureza não foi revelada. Após sofrer os “efeitos colaterais” de seu tratamento, o monarca de 76 anos foi hospitalizado brevemente em 27 de março e permaneceu em repouso por alguns dias, antes de retomar seus compromissos em 1º de abril.

Francisco recebeu alta em 23 de março. Apesar da recomendação médica para que ele descanse e mantenha uma atividade reduzida por dois meses, o papa fez uma aparição inesperada na Praça de São Pedro no último domingo.

Dois dias depois, o Vaticano informou que a voz e a mobilidade de Francisco estavam melhorando, o que aumenta a expectativa de que ele participe das cerimônias da Semana Santa.

