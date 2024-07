Para Lula, Trump vai tentar tirar proveito de atentado

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliou, em uma entrevista ao canal de TV Record, que o ex-presidente norte-americano Donald Trump possivelmente tentará tirar proveito eleitoral do atentado que sofreu no último sábado.

“Eu não sei quais foram as respostas que os democratas deram, não sei quais foram as respostas que os políticos deram. Eu, sinceramente, acho que o Trump vai tentar tirar proveito disso. Aquela foto dele com o braço erguido, aquilo se fosse encomendado não saía melhor”, disse o presidente.

“Mas de qualquer forma ele vai explorar isso, e cabe aos democratas encontrarem um jeito de não permitir que isso seja a razão pela qual ele possa ter votos”, completou.

Lula voltou a condenar o atentado, em que Trump foi atingido na orelha direita de raspão durante um comício na Pensilvânia. Segundo ele, é abominável qualquer tipo de violência.

“E não só com o presidente Trump, é a morte de um prefeito de uma cidadezinha do interior, é a morte de um vereador numa cidadezinha do interior. É preciso que a gente volte a ter tolerância”, disse. “O que temos hoje é a derrota do argumento. O argumento vale muito pouco. O que vale hoje é a mentira, o que vale hoje é a fake news.”