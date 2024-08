Paris se prepara para entregar o bastão olímpico a Los Angeles

Por Ingrid Melander e Richard Lough

(Reuters) – Paris vai encerrar os Jogos Olímpicos que trouxeram o esporte ao coração da capital francesa e restauraram o mojo da olimpíada, entregando o bastão a Los Angeles no estádio nacional Stade de France.

A escalação repleta de estrelas da cerimônia sinaliza como Los Angeles espera se inclinar para um de seus principais pontos de venda: seu multiculturalismo e o brilho de Hollywood.

A organização do LA28 tem dito que os músicos e californianos nativos Billie Eilish, a banda Red Hot Chili Peppers e Snoop Dogg, o rapper norte-americano que tem contribuído para a cobertura dos Jogos pela NBC Primetime, se apresentarão na cerimônia de encerramento.

A artista vencedora do Grammy H.E.R. apresentará o hino nacional dos Estados Unidos ao vivo em Paris, enquanto rumores circulam por Paris de que Tom Cruise também estará envolvido.

“Este é o maior momento na história do LA28 até o momento, com a bandeira olímpica passando de Paris para Los Angeles”, disse o presidente do LA28, Casey Wasserman, em um comunicado.

A cerimônia conclui duas semanas de drama esportivo que viu a China e os EUA brigarem pelo primeiro lugar no quadro de medalhas até o último evento.

Ecoando a dor de cabeça entregue à França pelos EUA na final do basquete masculino, o lado feminino norte-americano deu à França uma derrota angustiante por um ponto na mesma modalidade, conquistando a 40ª medalha de ouro e o primeiro lugar no quadro de medalhas.

(Reportagem de correspondentes da Reuters)