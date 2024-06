Passagem da tempestade Alberto deixa quatro mortos no México

Quatro pessoas morreram na passagem da tempestade tropical Alberto, a primeira do ano que tocou o solo nesta quinta-feira (20) no norte do México e degradou-se em seguida para uma depressão tropical, informaram as autoridades.

As vítimas foram três menores e um adulto, falecidos em eventos distintos no estado de Nuevo León, segundo boletins da Defesa Civil e do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Duas crianças morreram eletrocutadas na quarta-feira enquanto andavam de bicicleta em meio a chuvas torrenciais no município de Allende, disse López Obrador à imprensa. Já um adolescente perdeu a vida ao ser arrastado por um rio na cidade de Monterrey, capital de Nuevo León.

Um adulto também faleceu na madrugada desta quinta-feira após receber uma descarga elétrica na localidade de El Carmen, enquanto tentava fazer um reparo elétrico em sua casa, detalhou a Defesa Civil em um relatório.

A entidade também reportou que nove pessoas foram resgatadas de suas casas após uma represa na localidade de Santa Catarina transbordar.

– Fortes chuvas –

A tempestade Alberto causou chuvas intensas na quarta-feira e tocou o solo perto da cidade de Tampico, estado de Tamaulipas, na madrugada desta quinta-feira, antes de se degradar para uma depressão tropical.

Com ventos máximos sustentados de 55 km/h, espera-se que o fenômeno ainda provoque fortes chuvas em Nuevo León, Tamaulipas e outros estados como Coahuila, Puebla, San Luis Potosí e Veracruz, informou a Comissão Nacional da Água (Conagua) em um comunicado.

Também são esperadas descargas elétricas e granizo, e um aumento do risco de deslizamentos de terra, transbordamentos de rios e inundações, acrescentou a Conagua.

– Temporada de furacões –

Alberto é o primeiro ciclone tropical da temporada de 2024 no México. As autoridades meteorológicas mexicanas estimam que entre 35 e 41 desses fenômenos podem ocorrer este ano, tanto no oceano Pacífico como no Atlântico.

Alguns podem se tornar furacões das categorias 3, 4 e 5 na escala Saffir-Simpson, que implicam ventos máximos constantes de entre 170 e mais de 250 quilômetros por hora.

O México ainda se recupera dos estragos de Otis, um furacão de categoria 5 que devastou o balneário turístico de Acapulco em 24 de outubro de 2023, com balanço de pelo menos 50 mortos, 30 desaparecidos e prejuízos milionários.

Por seus extensos litorais no Pacífico e no Atlântico, o México é um dos países mais vulneráveis à passagem de furacões.

