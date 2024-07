Pelo menos 116 pessoas são mortas em tumulto em evento religioso hindu na Índia

reuters_tickers

3 minutos

NOVA DÉLHI (Reuters) – Pelo menos 116 pessoas, muitas delas mulheres e crianças, foram mortas em um tumulto em uma reunião religiosa hindu no norte da Índia nesta terça-feira, segundo autoridades, em uma das piores tragédias do tipo no país em anos.

A catástrofe aconteceu em um vilarejo no distrito de Hathras, em Utter Pradesh, cerca de 200 kms ao sudeste da capital Nova Délhi, onde milhares se reuniram em temperaturas sufocantes no final da tarde, segundo as autoridades.

O tumulto se deu quando uma multidão de fiéis começou a avançar na direção do palco após o evento para tocar o pregador, que estava descendo, disse Yogi Adityanath, ministro-chefe de Uttar Pradesh, o Estado mais populoso da Índia.

Embora a causa não esteja imediatamente clara, o administrador do distrito de Hathras, Ashish Kumar, sugeriu que pode ter sido por “superlotação no momento em que as pessoas estavam tentando sair do local”.

Outra autoridade estadual sênior, Chaitra V., disse à emissora India Today que as pessoas podem ter escorregado ao buscarem água para aplacar o calor.

“Havia lama em um lugar onde as pessoas podem ter escorregado. Também, por causa do calor, as pessoas podem ter se dirigido ao local onde havia água e isso também pode ter causado o incidente”, disse, acrescentando que 18 pessoas ficaram feridas e estão no hospital.

A polícia afirmou que abriu uma investigação e prometeu agir contra qualquer um que acabe sendo responsável, acrescentando que a reunião pode ter sido maior do que havia sido permitido.

“Lapsos das autoridades também serão investigados e medidas serão tomadas com base no relatório, que estará disponível em 24 horas”, disse o chefe da polícia estadual, Prashant Kumar.

Imagens gravadas pela agência de notícias ANI, da qual a Reuters tem uma participação minoritária, mostraram corpos empilhados na traseira de caminhões e estirados em veículos.

Bolsas e sacolas cobertas de poeira estavam amontoadas no local, com pessoas vasculhando-as para identificar os seus pertences.

Celulares também estavam empilhados, esperando para serem reivindicados pelos seus donos.

Um vídeo nas redes sociais mostrou uma grande multidão aglomerada em uma área com tendas, em pé e ouvindo músicas de devoção, enquanto acenavam com as mãos para o líder religioso que sentava no palco.

Também mostrou algumas mulheres se segurando em varas de bambu que seguravam o dossel para ter uma visão melhor acima das cabeças da multidão.

A Reuters não conseguiu verificar as imagens das redes sociais em um primeiro momento.

O primeiro-ministro, Narendra Modi, disse que o governo federal ajudará o Estado e anunciou uma compensação de 200.000 rúpias (equivalente a 2.400 dólares) às famílias das vítimas e 50.000 rúpias aos feridos.

(Reportagem de Saurabh Sharma, Sudipto Ganguly e Shivam Patel; Reportagem adicional de Sakshi Dayal e Shilpa Jamkhandikar)