Pelo menos 51 pessoas morrem em explosão de mina de carvão no Irã

1 minuto

DUBAI (Reuters) – Uma explosão de gás em uma mina de carvão na província de Khorasan do Sul, no Irã, matou pelo menos 51 pessoas e feriu 20, informou a mídia estatal iraniana neste domingo.

O acidente foi causado por uma explosão de gás metano em dois blocos, B e C, da mina administrada pela empresa Madanjoo, informou a mídia estatal.

“76% do carvão do país é fornecido por essa região e cerca de 8 a 10 grandes empresas estão trabalhando na região, incluindo a empresa Madanjoo”, disse o governador da província de Khorasan do Sul, Ali Akbar Rahimi, à TV estatal neste domingo.

A operação de resgate no bloco B foi concluída. Dos 47 trabalhadores que estavam no bloco, 30 morreram e 17 ficaram feridos, disse Rahimi.

As operações de resgate no bloco C já foram iniciadas. A densidade do metano no bloco é alta e a operação levaria cerca de 3 a 4 horas, acrescentou ele. Havia 69 trabalhadores nos blocos no momento da explosão, informou a TV estatal.