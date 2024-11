Pentágono: tropas norte-coreanas na Rússia vão entrar ‘logo’ em combate

afp_tickers

1 minuto

Os Estados Unidos preveem que milhares de soldados norte-coreanos enviados à Rússia vão entrar “logo” em combate contra a Ucrânia, indicou neste sábado (23) o chefe do Pentágono, Lloyd Austin.

Os serviços de inteligência americanos estimam que haja cerca de 10 mil soldados norte-coreanos na província fronteiriça russa de Kursk, disse o secretário de Defesa, durante uma escala em Fiji, no Pacífico. “Com base no que eles foram treinados, no modo como foram integrados às formações russas, prevejo totalmente vê-los logo em combate.”

Austin indicou que não havia visto “relatos significativos” de soldados norte-coreanos “engajados ativamente em combate”.

Funcionários do alto escalão do governo sul-coreano e um grupo de pesquisas informaram nesta semana que a Rússia havia fornecido à Coreia do Norte petróleo, mísseis e ajuda econômica, em troca do envio de tropas denunciado por Washington e Seul.

Kiev alertou que a Rússia, com os soldados norte-coreanos, concentra uma força de 50 mil homens para recuperar partes da província de Kursk tomadas desde agosto pelas forças ucranianas.

sft/cwl/dbh/ag/rpr-lb/am