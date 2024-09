Perigosa onda de calor se intensifica no sudoeste dos EUA

Uma escaldante onda de calor se intensifica na Califórnia e em parte do sudoeste dos Estados Unidos nesta quinta-feira (5), com os serviços meteorológicos prevendo temperaturas perigosas.

Um alerta de calor excessivo foi estendido até o fim de semana, enquanto os especialistas alertam para o aumento dos riscos de incêndios florestais, à medida que o termômetro sobe e a umidade diminui.

“Todos os sistemas indicam que será um período perigosamente quente durante o fim de semana e que continuará em algumas regiões na próxima semana”, disse o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS).

“Não saiam para caminhar ou realizar outras atividades físicas, a menos que seja pela manhã cedo, e mesmo assim, tomem precauções e se mantenham hidratados”, acrescentou.

As temperaturas em Los Angeles e arredores estão vários graus acima da média para esta temporada.

Os prognósticos indicam que o termômetro ultrapassará os 40ºC na segunda maior cidade dos Estados Unidos, com as áreas mais quentes alcançando até 48ºC.

A noite não deve trazer muito alívio, de acordo com as previsões, caindo apenas para cerca de 32ºC.

Um “aviso vermelho” foi emitido nas regiões rurais ao redor de Los Angeles, incluindo a área das montanhas de Santa Monica, onde o calor e a baixa umidade aumentam os riscos de incêndios florestais.

As altas temperaturas no desértico sudoeste dos Estados Unidos não são incomuns nesta época do ano.

Os cientistas, no entanto, alertam que o aquecimento global, causado pela atividade humana, está elevando as médias e criando padrões climáticos mais instáveis.

