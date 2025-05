Brasil e Portugal em foco na imprensa suíça com temas de longevidade, fé e energia

O arcebispo brasileiro Leonardo Ulrich Steiner vem sendo citado como um dos possíveis sucessores do papa Francisco. KEYSTONE

Brasil e Portugal ganharam espaço na mídia suíça nesta semana: a morte da freira Inah Lucas, decana da humanidade, e o papel do Brasil no futuro da Igreja foram temas de destaque, assim como os apagões que atingiram Portugal.

Fernando Hirschy Sou responsável da distribuição e dos canais de mídia social da redação de língua portuguesa, produzo reportagens e conteúdo multimídia, além de adaptações em português. Suíço-brasileiro formado em jornalismo e comunicação social pela Universidade de Friburgo, Suíça. Ex-colaborador da antiga Rádio Suíça Internacional (RSI), que deu origem à SWI swissinfo.ch.

De 26 de abril a 2 de maio de 2025, vasculhamos a imprensa suíça para dar uma visão geral das notícias mais importantes relacionadas ao Brasil, Portugal ou África lusófona.

Morre mulher mais velha do mundo

Inah Canabarro Lucas, uma freira de Porto Alegre, morreu na quarta-feira. Ela foi sucedida por uma inglesa, anunciou o jornal online Lematin.chLink externo.

A mulher mais velha do mundo, a freira brasileira Inah Canabarro Lucas, morreu na quarta-feira, aos 116 anos e 326 dias, anunciou a Congregação das Irmãs Teresianas, onde ela vivia, na cidade de Porto Alegre.

A nova decana agora é uma inglesa, Ethel Caterham, que vive no condado de Surrey (sudeste), e tem agora 115 anos e 252 dias de idade, de acordo com o Grupo de Pesquisa em Gerontologia dos EUA (GRG) e o LongeviQuest.

Nascida em 8 de junho de 1908 na cidade de São Francisco de Assis, no sul do país, Inah Canabarro Lucas foi reconhecida como a decana da humanidade após a morte, em janeiro, de Tomiko Itooka, do Japão, também com 116 anos, de acordo com o GRG e o LongeviQuest.

“Neste dia, que a ressurreição abrace a Irmã Inah Canabarro, agradecemos por seu empenho e devoção, pedimos ao Senhor, Pai de bondade, que a receba e a acolha em seu infinito amor”, disse a Congregação das Irmãs Teresianas do Brasil em um comunicado.

Fonte: Le MatinLink externo, em 01.05.2025 (em francês)

Os cardeais que poderiam seduzir Roma

Faltando cinco dias para a eleição do próximo pontífice, todos os olhares estão voltados para aqueles que estão preparados para suceder ao Papa Francisco. Entre a continuidade reformista e o retorno à ordem, entre a centralidade romana e as periferias, o jornal Le TempsLink externo apresenta sete religiosos que personificam as correntes, as fraturas e as áreas de influência do catolicismo.

Só a América Latina abriga mais de um quarto dos católicos do mundo, 27,4% do total, de acordo com os últimos números da Igreja Católica, observa o jornal editado em Genebra. O continente também abriga o país com a maior presença católica do mundo: o Brasil, com seus 182 milhões de católicos batizados.

Mas essa igreja local foi hegemônica por muito tempo e, nos últimos anos, sua influência tem sido desafiada, principalmente pela ascensão dos movimentos evangélicos.

Diante de uma sociedade marcada pela pobreza, violência social e fragmentação cultural, alguns atores eclesiais ecoaram a mensagem do Papa Francisco: eles estão pedindo que a Igreja ouça os que estão na periferia, incentive a colegialidade e se envolva na vida social.

O primeiro cardeal da Amazônia brasileira, Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, encarna essa Igreja das periferias tão cara ao papa argentino. O “cardeal da floresta”, de 74 anos, tornou-se a voz dos povos indígenas, dos pobres e da defesa da Criação.

Fonte: Le TempsLink externo, em 02.05.2025 (em francês)

Valais adapta redes à transição energética

A Associação de Distribuidores de Eletricidade de Valais (AVDEL) está se preparando para grandes mudanças a fim de implementar a transição energética e as disposições da nova lei federal sobre energia.

Após a adoção da Lei Federal de Energia em junho de 2024, os fornecedores de eletricidade terão de incluir uma proporção significativa de energia renovável produzida na Suíça em seu fornecimento básico, ao mesmo tempo em que antecipam as necessidades dos consumidores para garantir a estabilidade de preços e a segurança do fornecimento.

Já estão sendo realizados exercícios de preparação para um cenário de apagão generalizado, como o que ocorreu recentemente na Espanha e em Portugal, garantiu o jornal Le NouvellisteLink externo. “A situação da Suíça é um pouco diferente, pois sua grande capacidade hidrelétrica proporciona inércia na rede. Isso nos dá tranquilidade, mesmo que tudo possa acontecer”, disse Philippe Delèze, Presidente da AVDEL, ao jornal do cantão do Valais.

Dois novos modelos de consumo, mais colaborativos, também serão introduzidos. Eles permitirão que os residentes compartilhem a eletricidade gerada por painéis fotovoltaicos compartilhados por um ou mais edifícios e também vendam eletricidade autogerada localmente em uma área um pouco mais ampla, que pode incluir um município ou um distrito.

Fonte: Le NouvellisteLink externo, em 02.05.2025 (em francês)

Participe do debate da semana:

