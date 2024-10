Notícias do Brasil, Portugal e África lusófona

O resumo semanal traz a cobertura da mídia suíça sobre as principais tendências políticas e de negócios nos países de língua portuguesa. Além disso, o boletim oferece perspectivas suíças relevantes para o mundo dos negócios e o cotidiano, ajudando a ampliar a visão global sobre esses temas.

12 minutos

Seja bem-vindo à nossa página de análise da imprensa suíça. Criada especificamente para falantes de português, esta seção oferece um resumo das notícias e opiniões mais recentes publicadas em jornais, revistas e portais do país.

Mantenha-se informado sobre política mundial, questões econômicas internacionais e muito mais. Tudo convenientemente resumido em uma única página.

Abaixo estão as nossas últimas edições:

12 a 18 de outubro de 2024

Nesta edição da nossa revista de imprensa, exploramos três temas que evidenciam a complexidade das relações internacionais e suas implicações para a paz e o desenvolvimento global.

Primeiramente, o grupo BRICS, que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, continua a evoluir, especialmente com a adição de novos membros como Irã, Emirados Árabes e Etiópia. No entanto, apesar das tentativas de Moscou de apresentar o bloco como uma força unificada contra o Ocidente, há divergências significativas entre seus membros, como destacou o NZZLink externo em 18.10.2024. A cúpula que ocorrerá em Kazan, organizada por Vladimir Putin, será uma oportunidade para observar como o grupo navega essas diferenças.

Em segundo lugar, o conflito na Ucrânia permanece um foco central de discussões diplomáticas. O plano de paz sino-brasileiro, apesar de abrir portas para o diálogo, ainda contém contradições que preocupam tanto a Suíça quanto outras nações envolvidas. Segundo o 24heuresLink externo, a Suíça defende a consideração de todas as propostas, mas teme que um congelamento das posições de combate possa tornar o plano inviável para Kiev.

Por fim, a questão das minas terrestres, um dos legados mais sombrios da guerra na Ucrânia, é abordada em uma cúpula em Lausanne com 50 países, conforme reporta o site WatsonLink externo. Com um quarto do território ucraniano contaminado por minas, o impacto humano e econômico desse problema ameaça o futuro do país, tornando a desminagem uma prioridade global.

Esses artigos revelam as tensões e os desafios que definem o cenário internacional contemporâneo, desde a geopolítica até as crises humanitárias. Saiba mais clicando abaixo:

Mostrar mais

Mostrar mais Brics não é um bloco antiocidental Este conteúdo foi publicado em Saiba mais sobre a cúpula do Brics em Kazan, organizada pessoalmente por Putin. Confira os destaques das notícias relacionadas ao Brasil, Portugal e África lusófona. ler mais Brics não é um bloco antiocidental

5 a 11 de outubro de 2024

É sempre possível se surpreender ao folhear os jornais suíços ao longo da semana. O jornal Aargauer ZeitungLink externo relatou a história de Rosângela de Andrade Boss, uma artista brasileira radicada há quase trinta anos no cantão de Argóvia, localizado no centro da Suíça. Ela recebeu uma bolsa de 10 mil francos para desenvolver uma pesquisa em seu país natal, onde explora elementos decorativos de casas tradicionais em diversas cidades do Brasil.

Já a plataforma SRF (também do grupo SRG, do qual a swissinfo.ch pertence) cobriu as eleições presidenciais em Moçambique, marcadas por suspeitas de fraude e de “eleitores fantasmas”. O cenário eleitoral é protagonizado por Daniel Chapo, candidato do partido governista e favorito nas pesquisas, enquanto Venâncio Mondlane busca atrair jovens com promessas de maior transparência. A disputa é ainda mais complexa devido ao escândalo dos “títulos de atum” e à insurgência em Cabo Delgado, desafios que o próximo governo terá que enfrentar.

A imprensa suíça também repercutiu as eleições municipais brasileiras, nas quais candidatos apoiados por Jair Bolsonaro obtiveram resultados expressivos, indicando a força do bolsonarismo com vistas a 2026. Outro destaque foi a tentativa diplomática de Suíça, Brasil e China de encerrar a guerra na Ucrânia, que foi rejeitada por Kiev. Além disso, a proibição da rede social X no Brasil e as críticas ao reality show de Georgina Rodríguez sobre Cristiano Ronaldo também ganharam espaço na cobertura da semana.

Clique no link abaixo para ler a nossa revista de imprensa.

Mostrar mais

Mostrar mais O paraíso de Ronaldo Este conteúdo foi publicado em Artista brasileira na Suíça, eleições em Moçambique, força bolsonarista no Brasil, diplomacia na guerra da Ucrânia, Musk vs. STF e críticas a Ronaldo na Arábia Saudita. Um giro pelos destaques globais. ler mais O paraíso de Ronaldo

28 de setembro a 4 de outubro de 2024

As redes varejistas suíças Migros e Coop não são confiáveis quanto à procedência da carne. O museu de arte de Basileia abre uma incrível retrospectiva da artista luso-britânica Paula Rego. O jornal zuriquenho NZZ aponta como os sites de apostas no Brasil afligem os mais pobres. Suíça endossa plano sino-brasileiro para Ucrânia. E uma divertida reportagem sobre a eleição da Miss Bumbum.

Mostrar mais

Mostrar mais Supermercados suíços contribuem no desmatamento da Amazônia Este conteúdo foi publicado em Da procedência da carne à Miss Bumbum 2024, passando por uma exposição inédita da luso-britânica Paula Rego, voilá os destaques da semana. ler mais Supermercados suíços contribuem no desmatamento da Amazônia

21 a 27 de setembro de 2024

O continente africano, 65 anos após a independência de muitos dos seus países, ainda enfrenta desafios de desenvolvimento. É o que avalia o correspondente Wolfgang Drechsler, do jornal Finanz and Wirtschaft, dando também as razões: falta de infraestrutura, educação e governança, além da dependência da China, impede o crescimento sustentável da África.

Economia é um tema constante na imprensa helvética, como vemos nos vários artigos publicados ao longo da semana. Dentre eles: um escândalo em Zurique expôs dados de 700 clientes da Boreal Capital, incluindo figuras políticas, destacando os riscos no setor financeiro. E outro: países do BRICS aumentam suas reservas de ouro, refletindo desconfiança no dólar.

Porém o tom da semana é o meio-ambiente. A imprensa mostra a tragédia ecológica no maior país da América do Sul: o desmatamento da Amazônia e os incêndios no Cerrado e Pantanal agravam a crise ambiental, dificultando a política climática do governo Lula.

E para completar: a reforma agrária enfrenta obstáculos políticos, e a disputa entre a plataforma X de Elon Musk e o judiciário brasileiro levantou questões sobre liberdade de expressão.

Mostrar mais

Mostrar mais Floresta amazônica diminuiu drasticamente Este conteúdo foi publicado em Estudo revela desmatamento acelerado na Amazônia para mineração e agropecuária, agravando a crise climática. A liberação de carbono eleva temperaturas e provoca secas severas, afetando milhões na América do Sul e intensificando incêndios. ler mais Floresta amazônica diminuiu drasticamente

14 a 20 de setembro de 2024

A rede social X (antigo Twitter) cedeu aos tribunais brasileiros na quinta-feira, tornando seu serviço inacessível novamente no Brasil, noticiou o La LibertéLink externo, jornal da Suíça francesa editado em Friburgo. Ela causou surpresa no dia anterior ao conseguir contornar o bloqueio.

Desde quarta-feira, alguns dos cerca de 22 milhões de usuários da plataforma no maior país da América Latina puderam acessá-la novamente por meio do aplicativo em seus telefones celulares.

Por sua vez, o site de notícias Watson mostrou que, de acordo com as estatísticas, os três sobrenomes mais comuns no cantão de Vaud são portugueses, devido à baixa diversidade de sobrenomes de língua portuguesa: Da Silva, Ferreira e Pereira. Mas em quarto lugar estão os Rochats.

E todos os Rochats na Suíça têm suas origens em uma mesma pessoa: Vinet Rochat, que deixou Rochejean (na atual França) em 1480 para se estabelecer com sua família a 15 quilômetros de distância, no Vallée de Joux. E tem Rochat até no Brasil!

Mostrar mais

Mostrar mais X cede à lei e volta a ficar inacessível no Brasil Este conteúdo foi publicado em De 14 a 20 de setembro de 2024, vasculhamos a imprensa suíça para dar uma visão geral das notícias mais importantes relacionadas ao Brasil, Portugal ou África lusófona. ler mais X cede à lei e volta a ficar inacessível no Brasil

7 a 13 de setembro de 2024

O Brasil tem enfrentado desafios tanto em âmbito internacional quanto doméstico, refletidos em reportagens recentes na mídia suíça. O governo brasileiro pediu à União Europeia o adiamento da nova lei antidesmatamento, que considera punitiva e discriminatória, mas a medida foi criticada internamente, por contradizer as promessas ambientais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O pedido ocorre em um momento delicado, já que o país sediará a COP30, maior conferência internacional sobre o clima, no próximo ano.

Paralelamente, a fuga de cinco criminosos perigosos de uma prisão de segurança máxima em Portugal, e as novas descobertas sobre o envolvimento de David de Pury, empreendedor suíço do século 18, no comércio de escravos, também atraíram atenção da imprensa suíça. No Brasil, a poluição do ar em São Paulo e no Rio de Janeiro, causada por incêndios florestais na Amazônia, é outro tema em destaque, afetando milhões de quilômetros quadrados e preocupando autoridades na América Latina.

A revista “Weltwoche” discutiu a crescente relevância do BRICS, grupo que inclui o Brasil e que busca maior independência econômica e política frente ao Ocidente. A expansão do grupo é vista como uma oportunidade para reconfigurar a ordem mundial, mas a Suíça, ao se alinhar com a UE e Washington, tem se afastado de uma posição que poderia favorecer sua entrada.

No plano político interno, protestos liderados por Jair Bolsonaro contra o fechamento da plataforma X, após decisão do Supremo Tribunal Federal, mobilizaram milhares de apoiadores e geraram tensões. Bolsonaro enfrenta diversas investigações, incluindo suspeitas de tentativa de golpe de Estado após sua derrota eleitoral, e segue proibido de ocupar cargos públicos até 2030.

Mostrar mais

Mostrar mais Suíça acorda para o Brics Este conteúdo foi publicado em O Brasil enfrenta críticas internacionais por questões ambientais e tensões políticas internas, enquanto o BRICS amplia sua influência global e a Suíça reavalia suas alianças. ler mais Suíça acorda para o Brics

31 de agosto a 6 de setembro de 2024

Más notícias para Elon Musk são, por definição, boas notícias para o resto da humanidade, e é por isso que a proibição do X recentemente imposta no Brasil só pode ser bem-vinda, comemora o jornal suíço de língua alemã WOZLink externo. A decisão do Supremo Tribunal Federal brasileiro é, sem dúvida, um golpe amargo para a plataforma, que se chamava Twitter antes de ser adquirida pelo bilionário e, desde então, vem passando por um processo contínuo de decadência: o X teve recentemente mais de vinte milhões de usuários no país, tornando o Brasil o sexto maior mercado para o serviço de mensagens curtas.

O futuro museu que conta a emigração dos habitantes de Vevey e Friburgo para os dois continentes americanos nos séculos XIX e XX será instalado no centro de Châtel-Saint-Denis, na “la grande maison”, como é conhecida pelos habitantes da cidade, anunciou o jornal regional LeMessagerLink externo. A abertura desse espaço cultural está planejada para o final de 2027, início de 2028.

Pela primeira vez na Suíça, uma exposição está oferecendo uma ampla visão geral da arte moderna brasileira, abrangendo história, literatura, música e design.

Basta dar uma olhada no nome da nova exposição no Zentrum Paul Klee, em Berna, para que você metaforicamente faça as malas e voe para climas ensolarados. Experimente Brasil! Brasil! Você ouvirá imediatamente o ritmo típico do samba da música Aquarela do Brasil, escrita por Ary Barroso em 1939 e interpretada incessantemente por Harry Belafonte, Kate Bush, Pink Martini e Dionne Warwick, não é mesmo? Se ao menos pudéssemos ouvir o som das ondas acariciando a praia de Copacabana, sonha o jornal LaLibertéLink externo, do cantão (estado) de Friburgo.

Mostrar mais

Mostrar mais Elon Musk em apuros Este conteúdo foi publicado em De 31 de agosto ao 6 de setembro de 2024, vasculhamos a imprensa suíça para dar uma visão geral das notícias mais importantes relacionadas ao Brasil, Portugal ou África lusófona. ler mais Elon Musk em apuros

Mostrar mais

Mostrar mais Nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona Assine nosso boletim informativo e receba um e-mail todos as sextas-feiras com notícias do mundo de língua portuguesa, coletadas pela mídia suíça. Informações de uma perspectiva suíça para você. ler mais Nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona

Esta lista reúne as notícias mais relevantes abordando o Brasil, Portugal e a África lusófona e publicadas na mídia helvética. Ela é constantemente atualizada.

Se você quiser saber mais sobre a Suíça, clique no link abaixo: um site prático para apresentar a estrangeiros, turistas e suíços expatriados dicas e informações atualizadas sobre a vida no país dos Alpes.

Mostrar mais

Mostrar mais Guia da Suíça Um site prático para apresentar a estrangeiros, turistas e suíços expatriados dicas e informações atualizadas sobre o país dos Alpes. Seis seções – da vida diária à política – unindo explicações práticas e contextualizações para oferecer uma plataforma sobre os diferentes aspectos da sociedade helvética. Seja a nacionalidade suíça ou a procura de um restaurante em Zurique: o “Guia” irá ajudá-los! ler mais Guia da Suíça

Outros artigos investigativos, bem como reportagens detalhadas, foram adaptados com um conteúdo especial para nosso público de língua portuguesa. Veja abaixo alguns exemplos:

O país do leite já importa até queijo

A questão do ouro ético na perspectiva de um refinador suíço

Como está a economia helvética: a análise do segundo trimestre

Dentista: um luxo para um número crescente de suíços

Como a polícia suíça conquista a confiança da população

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona. Um resumo das notícias e opiniões mais recentes publicadas em jornais, revistas e portais da Suíça. Toda semana Ucrânia: análises da Suíça A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever