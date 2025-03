Oscar para o Brasil

Um brasileiro torcendo pela entrega do Oscar em um cinema de São Paulo, 2 de março de 2025. EPA/Isaac Fontana

O jornal Blick alertou para a epidemia de obesidade que pode atingir 60% da população mundial até 2050, incluíndo o Brasil. O avanço econômico de Portugal e a vitória histórica do filme brasileiro "I'm Still Here" no Oscar foram alguns dos principais destaques da imprensa suíça nesta semana.

Alexander Thoele

Alexander Thoele é de origem alemã e brasileira e ingressou na swissinfo.ch em 2002. Nascido no Rio de Janeiro, concluiu seus estudos de jornalismo e informática em Brasília e Stuttgart.

De 1.º a 7 de março de 2025, vasculhamos a imprensa suíça para dar uma visão geral das notícias mais importantes relacionadas ao Brasil, Portugal ou África lusófona.

Viagem ao Brasil se transforma em pesadelo

O jornal 20 Minutos, o de maior circulação na Suíça, publicou um artigo sobre o roubo do celular do influenciador francês Michou enquanto ele estava de férias no Brasil. O youtuber foi surpreendido por um homem em uma scooter, que rapidamente levou seu telefone. O incidente ocorreu pouco depois de seu término com a dançarina Elsa Bois, aumentando a sensação de azar que seus fãs apontaram recentemente.

Em uma live no Twitch, Michou relatou que tentou correr atrás do ladrão, mas logo percebeu que não conseguiria alcançá-lo. Ele refletiu sobre o risco da situação, mencionando que o criminoso poderia estar armado. Sua tentativa frustrada de recuperar o celular preocupou seus seguidores, que expressaram apoio e solidariedade nas redes sociais.

Os fãs do influenciador reagiram com mensagens de incentivo e lamentos sobre sua má sorte. Muitos comentaram que Michou estava passando por uma fase difícil, destacando a perda do telefone e o fim de seu relacionamento. Alguns ainda relataram que casos semelhantes de roubo aconteceram com outros turistas no Brasil.

Fonte: 20min, 05.03.2025Link externo (em francês)

Epidemia global de obesidade é inevitável sem ação urgente

O jornal suíço Blick destacou um estudo alarmante publicado na revista The Lancet, prevendo que até 2050 a obesidade atingirá 60% dos adultos e 31% das crianças no mundo, tornando-se uma epidemia global. O relatório aponta a falta de ações governamentais como um fator determinante para esse crescimento descontrolado.

A pesquisa analisou dados de 204 países e alerta para o impacto nos sistemas de saúde, especialmente em países com poucos recursos. O Brasil é mencionado como um dos mais afetados, com 88 milhões de adultos com sobrepeso ou obesidade em 2021, colocando-o entre os oito países mais atingidos globalmente.

Os especialistas recomendam medidas urgentes, como restrições à publicidade de alimentos ultraprocessados, incentivo à atividade física e políticas nutricionais adaptadas a cada país. Caso nada seja feito, a crise pode levar a consequências graves para a economia e a saúde pública, principalmente na América Latina e no Caribe, regiões onde o crescimento da obesidade será significativo.

Fonte: blick.ch, 05.03.2025Link externo (em francês)

Portugal investe sem assumir dívidas excessivas

O jornal suíço Neue Zürcher Zeitung (NZZ), o mais conceituado do país, publicou uma análise sobre o desenvolvimento econômico de Portugal em comparação com outras nações europeias. O artigo destaca o forte crescimento do país nos últimos anos, impulsionado por reformas implementadas durante o governo de António Costa. Graças a uma política econômica anticíclica, combinando aumento do consumo e consolidação fiscal, Portugal obteve taxas de crescimento expressivas e superávit orçamentário.

O texto enfatiza o investimento em infraestrutura, com destaque para a construção do novo aeroporto de Lisboa e uma nova ponte sobre o Tejo, ambos financiados sem gerar novas dívidas. Além disso, há planos para modernizar a malha ferroviária, incluindo uma linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto e a retomada da conexão ferroviária com Madri.

Portugal também se tornou referência em políticas de migração, atraindo mão de obra qualificada e facilitando a entrada de brasileiros. No setor energético, o país lidera a transição para fontes renováveis e investe na produção de hidrogênio verde, reforçando seu papel na segurança energética europeia.

O NZZ conclui que Portugal, antes visto com reservas em Bruxelas, agora é considerado um modelo de sucesso na Europa, destacando-se pela coragem de suas reformas e investimentos estratégicos.

Fonte: nzz.ch, 04.03.2025Link externo (em alemão)

Brasil ganha Oscar

O artigo sobre a vitória do filme “I’m Still Here” no Oscar foi amplamente publicado por diversos jornais e plataformas suíças, destacando-se como um tema de grande interesse geral. O reconhecimento inédito de um filme brasileiro na premiação americana gerou uma explosão de comemoração no Brasil, comparável à conquista de uma Copa do Mundo.

No artigo publicado no jornal bernense Der Bund, o jornalista entrevista Beatriz Paiva, uma brasileira que já vive há várias décadas na capital suíça e filha do principal personagem do filme, Rubens Paiva, que foi torturado e morto durante a ditadura militar brasileira.

Os artigos ressaltam que o impacto do filme no Brasil se deve ao fato de que os crimes do regime militar ainda não foram devidamente julgados. Além disso, menciona a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro, que frequentemente minimizou os abusos cometidos pelos militares. A ex-presidente Dilma Rousseff, que foi presa e torturada na época, celebrou o Oscar como uma homenagem àqueles que resistiram à ditadura.

No Der Bund, Beatriz Paiva expressou sua emoção com o reconhecimento da história de sua família e acredita que o prêmio chega em um momento crucial, quando o mundo enfrenta um ressurgimento do fascínio por regimes autoritários. Para muitos, o filme representa um marco para a indústria cinematográfica brasileira e um passo importante na reflexão sobre os traumas do passado.

Fonte: Der Bund;Link externo 20min.chLink externo; (em alemão)

Candidato ao governo é casado com brasileira

A revista Schweizer Illustrierte, especializada em sociedade, publicou um artigo sobre Martin Pfister, candidato ao governo suíço, destacando sua relação com o Brasil através de sua esposa, Cacilda Giacometti Pfister, nascida em Minas Gerais. Pfister, atual membro do governo cantonal de Zug, conheceu Cacilda durante o carnaval e, desde então, incorporou aspectos da cultura brasileira à sua vida familiar, como a culinária e a língua – seus netos o chamam carinhosamente de “Vovô”.

O candidato ao governo federal, Martin Pfister, percente ao Partido do Centro (Mitte). Keystone / Peter Klaunzer

O artigo apresenta Pfister como um político centrado e reflexivo, que analisa cuidadosamente suas decisões, incluindo sua candidatura ao Conselho Federal. Sua trajetória inclui experiências em história e política, além de um forte envolvimento com questões energéticas e ambientais, como a reforma sustentável de sua casa. Seu filho Samuel, oficial do Exército suíço, vê nele um possível ministro suíço da Defesa.

A matéria também destaca o lado pessoal de Pfister, sua paixão por livros e música, além da importância que dá aos encontros familiares aos domingos. Com a possibilidade de se tornar ministro no Conselho Federal (n.r.: o órgão formado por sete ministros, que compõem o Poder Executivo na Suíça), ele expressa o desejo de manter esse vínculo, apesar da incerteza sobre uma viagem planejada ao Brasil.

Fonte: Schweizer Illustrierte, 02.03.2025Link externo (em alemão)

