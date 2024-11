Suíça redescobre o trabalho da artista portuguesa Paula Rego

O quadro "A Dança" (1988), da pintora Paula Rego, exibido no Museu de Arte da Basileia, em outubro de 2024. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Histórias que se cruzam entre o Brasil, a Suíça e Portugal ilustram desafios globais e individuais. Seja o esquiador Lucas Braathen redefinindo sua carreira e identidade, ou Portugal enfrentando a fuga de cérebros e atraindo grandes personalidades como George Clooney. Assim decorrreu a semana...

13 minutos

Alexander Thoele

Alexander Thoele é de origem alemã e brasileira e ingressou na swissinfo.ch em 2002. Nascido no Rio de Janeiro, concluiu seus estudos de jornalismo e informática em Brasília e Stuttgart.

De 19 a 25 de outubro de 2024, vasculhamos a imprensa suíça para dar uma visão geral das notícias mais importantes relacionadas ao Brasil, Portugal ou África lusófona.

Lucas Braathen agora é apenas brasileiro – e quer mudar as corridas de esqui

O esquiador brasileiro-norueguês Lucas Braathen, de 24 anos, que se destacou como ídolo no esqui alpino, surpreendeu ao anunciar sua aposentadoria temporária em 2023, motivado por um esgotamento causado por um conflito com a Associação Norueguesa de Esqui, que controla os direitos de marketing dos atletas.

Lucas Braathen, o esquiador que agora compete como brasileiro. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Em meio a essa tensão, Braathen passou um tempo no Brasil, redescobriu seu amor pelo esporte e decidiu voltar às competições. Ele criou sua própria equipe, a “Team Pinheiro”, com um orçamento milionário e nove profissionais, incluindo grandes nomes do treinamento esportivo.

Braathen agora busca ser uma figura revolucionária no esporte, inspirando-se em ícones como Dennis Rodman e Ronaldinho. O esquiador defende que o esporte deve ir além da técnica e se tornar entretenimento. Este artigo foi publicado no NZZ, o jornal mais prestigiado da Suíça, destacando sua importância na cobertura esportiva.

Fonte: nzz.ch, 25.10.2024Link externo (em alemão)

Países do Brics: unidos por pouco, mas unidos contra o Ocidente

O artigo, escrito por Fredy Gsteiger e publicado na plataforma SRF, analisa a cúpula do Brics realizada em Kazan, Rússia, destacando a discrepância entre o conteúdo e o simbolismo do evento. Embora, em termos de substância, poucos acordos concretos tenham sido alcançados — como a ausência de uma moeda alternativa ao dólar ou um sistema de pagamento que rivalizasse com o Swift —, o simbolismo da reunião foi poderoso. Especialmente para Putin, que utilizou a cúpula como uma vitória política, reforçando que não está isolado globalmente, apesar das tensões com o Ocidente.

Enquanto o grupo não criticou a Rússia pela agressão à Ucrânia, houve críticas unilaterais a Israel no contexto do conflito no Oriente Médio, sem menção ao Hamas, Hezbollah ou ao novo membro, Irã. A expansão do Brics é vista com cautela por países como Brasil e Índia, que resistem a uma aliança claramente antiocidental. Apesar das divergências internas, o crescente interesse pelo Brics por parte de outras nações simboliza uma busca global por alternativas à ordem ocidental. O Ocidente, por sua vez, precisa lidar com esse desafio de forma mais unificada e determinada, especialmente diante de um cenário de liderança volátil nos EUA.

Fonte: srf.ch, 24.10.2024Link externo (em alemão)

A vingança econômica do sul da Europa

O artigo publicado no jornal francófono Le Temps por analistas econômicos destaca as elevadas taxas de crescimento das economias do sul da Europa, com foco em Portugal, Grécia, Espanha e Itália, em contraste com o desempenho estagnado de economias como a Alemanha e França. A Espanha, com uma previsão de crescimento de 2,7% em 2024, e a Grécia, com 2,2%, demonstram que os países outrora em crise estão agora impulsionando o crescimento da zona do euro. Portugal, apesar de uma leve desaceleração, continua crescendo acima da média, com uma previsão de 1,7% para 2024.

O crescimento desses países é em parte atribuído à recuperação após as crises passadas, com destaque para o papel central do turismo e das reformas econômicas. A desregulamentação dos mercados de trabalho, que reduziu o desemprego, aliada ao aumento da competitividade, está ajudando a sustentar essa nova fase de crescimento. Portugal, por exemplo, tem se beneficiado de um turismo recorde, que continua a impulsionar seu PIB, mesmo que o ritmo esteja desacelerando em comparação com os anos anteriores.

A solidariedade europeia também tem sido fundamental, com os países do sul recebendo recursos significativos do plano NextGenerationEU, destinado à recuperação econômica após a pandemia. O artigo menciona que esses fundos continuam a ser desembolsados, com a Grécia e a Itália, em particular, recebendo parcelas consideráveis que impulsionam investimentos em infraestrutura e serviços públicos, permitindo uma recuperação econômica mais robusta.

Apesar do crescimento, ainda há desafios significativos. Em Portugal, por exemplo, o investimento privado está em um nível relativamente baixo, o que pode comprometer a sustentabilidade do crescimento no longo prazo. Além disso, há questões estruturais que permanecem em todos esses países, como desigualdade social, a dependência de setores específicos como turismo e, no caso da Grécia e da Itália, uma população em declínio e dívidas públicas elevadas que exigem atenção contínua.

Fonte: Le Temps, 23.10.2024Link externo (em francês)

Amal e George Clooney também querem ir para Portugal

Na popular revista suíça Schweizer Illustrierte, especializada em artistas, celebridades e figuras públicas, foi relatado que George Clooney e sua esposa, Amal, estariam interessados em comprar uma propriedade em Melides, Portugal. A área, conhecida por ser um destino de celebridades, já atraiu personalidades como Nicole Kidman e Scarlett Johansson. Há rumores de que o príncipe Harry e Meghan Markle também adquiriram uma casa na mesma região.

Os Clooneys, que já possuem imóveis na Itália, França e Reino Unido, podem em breve se juntar a outros membros da realeza, como a prima de Harry, princesa Eugenie, que se mudou para Portugal em 2022. George e Amal têm uma longa história na Europa, com propriedades icônicas, incluindo uma casa no Lago de Como e um castelo em Provence.

Agora, com os filhos falando inglês e italiano, talvez o português seja o próximo idioma que a família Clooney irá aprender, caso concretizem a compra da nova residência em Portugal.

Fonte: Schweizer Illustrierte, 23.10.2024Link externo (em alemão)

Museu de Arte da Basiléia traz artista portuguesa

O artigo publicado pela revista econômica Bilan, que normalmente não trata de temas artísticos, fez uma exceção notável ao discutir a importância da artista portuguesa Paula Rego, destacada em uma retrospectivaLink externo no Kunstmuseum de Basileia. A exposição marca a primeira vez que a obra de Rego, falecida em 2022, é apresentada na Suíça. O texto relata a experiência pessoal do autor ao descobrir o trabalho da artista em 1991 e destaca a relevância de sua carreira, que se consolidou principalmente na Inglaterra. O artigo também aborda o contexto político e pessoal que moldou sua arte, incluindo sua experiência com a ditadura em Portugal e o impacto de eventos familiares em sua produção artística.

A exposição no Kunstmuseum, intitulada Jogos de Poder, foca nos temas recorrentes da dominação presentes na obra de Rego, sejam eles políticos, familiares ou sociais. O curador da mostra, Eva Reifert, é elogiada por organizar de maneira temática e criativa as obras da artista, utilizando técnicas que destacam a intensidade emocional e técnica do trabalho de Rego, especialmente no uso de pastéis.

A revista Bilan ressalta que a exposição não é apenas uma mostra das obras de Rego, mas uma criação por si só, transformando o espaço do museu em uma experiência imersiva que valoriza a complexidade da artista e sua obra.

Fonte: Bilan, 21.10.2024Link externo (em françês)

Portugal luta contra a fuga de cérebros

O artigo, publicado pelo jornal suíço Le Temps, aborda a crescente fuga de cérebros em Portugal, destacando a preocupação do governo com o êxodo de jovens qualificados. De acordo com o Observatório da Emigração, um terço dos jovens portugueses com idades entre 15 e 39 anos vive no exterior, o que torna Portugal o país da União Europeia com a maior taxa de emigração jovem. Entre 2008 e 2023, mais de 360 mil jovens deixaram o país, muitos com formação universitária. Esse fenômeno, consequência da livre circulação na Europa, está prejudicando o desenvolvimento tecnológico e econômico de Portugal.

O governo português, sob a liderança de Luís Montenegro, está tomando medidas para reverter essa situação. O novo orçamento do governo, que será votado no final de outubro, inclui o plano “Você tem futuro em Portugal”, que propõe isenções fiscais e subsídios para habitação e saúde mental com o objetivo de atrair de volta os jovens emigrantes. Uma das principais medidas é a redução de impostos para os menores de 35 anos que ganham até 28.000 euros por ano, com uma isenção fiscal escalonada ao longo de dez anos. Além disso, o programa “Regressar”, iniciado em 2019, já beneficiou mais de 22 mil pessoas que desejam retornar ao país.

O artigo também ressalta o impacto social da emigração, como a queda na taxa de natalidade, já que muitas mulheres em idade fértil deixaram o país. Esse êxodo é agravado pela crise habitacional, com o aumento exponencial dos aluguéis nas grandes cidades portuguesas, tornando difícil para os jovens permanecerem no país. As medidas do governo visam combater tanto o êxodo quanto o aumento dos preços, criando incentivos para que os jovens possam viver e trabalhar em Portugal.

O exemplo de Tiago Neves, um engenheiro físico que trabalhou no CERN, em Genebra, ilustra o desafio e a esperança do governo. Tiago decidiu retornar a Portugal para abrir uma start-up, aproveitando as vantagens do programa governamental. Ele reconhece que, embora muitos retornem por motivos familiares, ainda faltam oportunidades econômicas no país, mas espera contribuir para o crescimento tecnológico e econômico de Portugal com a experiência adquirida no exterior.

Fonte: letemps.ch, 21.10.2024Link externo (em françês)

Recordista de salto tem origem brasileira

O artigo, publicado no jornal 24Heures, da Suíça francófona, destaca a trajetória de Laso Schaller, um suíço recordista de salto de grandes alturas, nascido no Brasil. Schaller, que detém o recorde mundial de mergulho, saltou 58,8 metros em Val Maggia, Ticino, em 2015. Apesar do feito impressionante, ele é mais motivado pela aventura do que pelo reconhecimento. Com um estilo de vida radical, Schaller pratica canyoning, escalada no gelo e outros esportes de risco, sempre focado na segurança e no controle dos desafios que enfrenta.

Nascido no Brasil e adotado por uma família suíça aos 2 anos, Schaller teve uma infância difícil antes da adoção, mas hoje expressa gratidão pela vida que levou na Suíça. A sua história inclui uma busca por suas raízes no Brasil, onde descobriu que sua mãe biológica havia sido assassinada, mas ele mantém distância de seus familiares biológicos, que demonstraram interesse apenas no dinheiro.

Schaller vive para o esporte, que ele descreve como essencial à sua existência, e critica a exploração comercial das suas habilidades. Ele recusa ofertas milionárias, como um convite para saltar da ponte Golden Gate, deixando claro que sua paixão não está à venda. Casado e pai de uma filha, ele reconhece ser egoísta em relação a sua paixão por esportes extremos, mas segue firme em seu propósito de liberdade e desafios.

Fonte: 24heures.ch, 20.10.2024Link externo (em françês)

Se você tem uma opinião, crítica ou gostaria de propor algum tema, nos escreva. Clique AQUI para enviar um e-mail.

Publicaremos nossa próxima revista da imprensa suíça em 1º de novembro. Enquanto isso, tenha um bom fim de semana e boa leitura!

Até a próxima semana!

