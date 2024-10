Petrobras assina acordo com Vale para fornecer combustíveis com conteúdo renovável, dizem fontes

reuters_tickers

1 minuto

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A Petrobras assinou nesta sexta-feira um acordo com a Vale para fornecer à mineradora diesel coprocessado com óleo vegetal e combustível marítimo com conteúdo renovável, afirmaram à Reuters nesta sexta-feira duas fontes com conhecimento da negociação.

O acordo terá início com a oferta de diesel R para caminhões e locomotivas da mineradora, em uma fase de testes, disseram as fontes, na condição de anonimato.

Posteriormente, a perspectiva é que haja também o fornecimento de combustível marítimo com conteúdo renovável para embarcações utilizadas pela Vale, acrescentaram.

“É uma união que promete ser duradoura entre as duas maiores empresas do país… na direção da descarbonização e de produtos mais verdes”, disse uma das fontes à Reuters.

Procuradas pela Reuters, ambas as empresas não responderam imediatamente a pedidos de comentários.