Petrobras eleva querosene de aviação em mais de 3% nas principais praças

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A Petrobras elevou nesta segunda-feira o preço médio de venda do querosene de aviação (QAV) a distribuidoras em mais de 3% nos principais pontos de vendas do país, como Duque de Caxias (RJ), Guarulhos (SP), Betim (MG) e Paulínia (SP), de acordo com informações publicadas pela empresa.

A Petrobras ajusta os preços mensalmente e vende o QAV produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras, que por sua vez transportam e comercializam os produtos para as empresas de transporte aéreo.

A alta vem após o preço médio da companhia ter sido reduzido em 7,6% a partir de 1º de junho.