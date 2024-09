Petrobras elevará foco em exploração e produção em novo plano de negócios, diz CFO

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A Petrobras terá uma visão mais voltada para a exploração e produção de petróleo e gás natural em seu próximo plano estratégico 2025-2029, em relação ao planejamento realizado pela gestão anterior, afirmou o diretor-executivo financeiro e de Relacionamento com Investidores, Fernando Melgarejo, à Reuters.

“Temos mais uma visão focada no ‘upstream’… cada gota de óleo, na nossa visão, ela é importante pra companhia. Obviamente, tendo viabilidade econômica. Isso é uma grande mudança em relação ao anterior”, afirmou.

O executivo destacou ainda que a empresa buscará com maior foco a recomposição das reservas de petróleo e gás.

Ele lembrou que no atual planejamento há uma previsão de redução das reservas já a partir de 2030.

“É um desconforto para a atual diretoria a gente ter essa redução a partir de 2030. O foco é tentar ter recomposição de reservas o máximo possível sem deixar de ter o olhar na transição energética, mas um não pode ofuscar o outro”, afirmou.

Do lado financeiro, a companhia “não vê mudanças significativas em que exista uma necessidade de um endividamento muito maior”, nem de ter um caixa muito maior em seu próximo planejamento, previsto para ser publicado no fim do ano.

“A gente vai transitar aí numa certa normalidade, sem grandes ou sem abruptas mudanças nesses pontos”, pontuou Melgarejo.

Ele comentou ainda, na entrevista para falar sobre conclusão de uma emissão de 1 bilhão de dólares feita pela Petrobras, que o resultado positivo apurado na operação reflete a confiança do mercado na nova gestão de Magda Chambriard no comando da empresa.

Segundo o executivo, a Petrobras vê o maior número de bancos recomendando compra de ações desde fevereiro de 2022.