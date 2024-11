Petrobras está em conversas com Raízen, BP e Inpasa para parceria em etanol, dizem fontes

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A Petrobras está em negociações com a Raízen e a Inpasa, bem como com a britânica BP, para uma potencial parceria no segmento de etanol, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto à Reuters, nesta sexta-feira.

Uma das ideias da Petrobras é buscar a criação de joint ventures, que envolveriam grandes grupos em etanol de cana e de milho, segundo afirmaram executivos da Petrobras nesta sexta-feira, sem citar os nomes das empresas com as quais estão negociando.

A Raízen, joint venture do grupo Cosan com a Shell, é a maior produtora global de etanol de cana, enquanto a Inpasa tem a maior operação de produção de etanol de milho do Brasil.

A BP Bioenergy concluiu em outubro a aquisição de 50% da Bunge em uma joint venture que as companhias detinham no setor, colocando a empresa britânica entre as maiores do segmento no país.

A Inpasa não quis comentar o assunto. As outras companhias não comentaram o tema imediatamente.

“Nós estamos conversando com umas quatro, cinco empresas e, por óbvio, nós não podemos antecipar quais são ou qual é o porte do negócio”, afirmou a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, durante teleconferência com analistas.

“Temos que fazer alguma coisa grande, compatível com o porte da Petrobras, e estamos conversando com alguns players…”, acrescentou a executiva.

Mais cedo, o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Mauricio Tolmasquim, também havia dito que a empresa está em conversas com grandes produtores de etanol no Brasil e avalia a criação de joint venture para atuar em parceria no segmento.

“A ideia já é começar grande, não é partir do zero. E a gente está olhando as duas rotas principais, que é a de cana, mas sobretudo a de milho, que vem mais crescendo no país em termos de etanol e tem se mostrado aí uma alternativa muito interessante”, disse o diretor, durante coletiva de imprensa sobre o plano de negócios.

Uma das fontes ressaltou que a ideia da Petrobras não é criar uma “Alcoolbras”, mas sim fazer parcerias, inclusive para fomentar a produção de etanol de milho no Nordeste.

Os planos em etanol são uma das novidades do novo plano de negócios da Petrobras para o período de 2025 a 2029, de 111 bilhões de dólares, divulgado na véspera.

A Petrobras planeja investimentos de cerca de 2,2 bilhões de dólares em um conjunto de destilarias de etanol, marcando sua reentrada no segmento do biocombustível.

“Estamos voltando para o etanol de forma a ser um operador relevante da movimentação de etanol no Brasil”, disse a presidente da Petrobras.

No passado, a Petrobras teve parcerias em etanol com empresas como São Martinho e Tereos, mas vendeu suas participações em governos anteriores, em período em que passou a focar em ativos de grande rentabilidade no pré-sal, abrindo mão de outros setores.

A reentrada em etanol é avaliada em momento em que a gasolina da companhia perde espaço para o biocombustível, seu concorrente direto nas bombas.

Tolmasquim destacou ainda que a gasolina vai perder mercado para o etanol ao longo do tempo e que, por isso, a Petrobras precisa entrar “no mercado do nosso produto competidor”.