Petrobras indica Melgarejo como diretor financeiro; 4 mulheres integrarão diretoria

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A presidente-executiva da Petrobras, Magda Chambriard, indicou o economista Fernando Melgarejo como novo CFO da estatal, além de mais duas novas diretoras, elevando o número de executivas na alta cúpula da empresa para quatro, informou a companhia em fato relevante nesta sexta-feira.

Melgarejo tem experiência de mais de 37 anos no conglomerado Banco do Brasil e desde 2022 é diretor de Participações da Previ, o fundo de previdência dos funcionários do banco.

O indicado para o cargo de diretor financeiro é ainda integrante do conselho de administração e do Comitê de Auditoria da Neoenergia, preside o Conselho de Administração do Grupo Litel e é conselheiro curador da Fundação Banco do Brasil.

A diretoria Financeira e de Relacionamento com Investidores aguardava a indicação de um novo executivo desde o mês passado, com a saída de Sergio Caetano, destituído após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter decidido retirar Jean Paul Prates do comando da estatal.

Com a mudança no comando, o governo deu a Chambriard a missão de acelerar investimentos, em áreas como refino, gás natural e construção naval, considerando que a Petrobras tem o papel de ser impulsionadora de empregos e renda no Brasil.

Chambriard indicou ainda a matemática Renata Baruzzi para liderar a diretoria de Engenharia, Tecnologia e Inovação, e a geóloga Sylvia dos Anjos como diretora de Exploração e Produção.

Elas substituirão os diretores Carlos José do Nascimento Travassos e Joelson Falcão Mendes, que permanecerão nas posições até a aprovação das novas diretoras pela governança corporativa da empresa.

Em nota a clientes, o Goldman Sachs afirmou que a indicação de Melgarejo pode ser considerada como uma surpresa pelos investidores, que falaram positivamente do atual diretor financeiro interino, Carlos Alberto Rechelo.

Por outro lado, a nota do banco elogiou as indicações das duas diretoras, pontuando que são funcionárias de longa data na Petrobras e “destacam sólida formação acadêmica, técnica e profissional (que pode ser considerada positiva pelos investidores)”.

O Goldman destacou ainda que a ausência de mudanças na diretoria que cuida de refino “pode sugerir continuidade na política de preços de combustíveis”.

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) ressaltou a indicação de mais mulheres para compor a diretoria da Petrobras, afirmando que Sylvia dos Anjos e Renata Baruzzi têm “reconhecida competência”.

Elas se juntam a Clarice Coppetti e a Magda Chambriard na diretoria, afirmou a FUP, que destacou ainda Rosângela Buzanelli, representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da companhia.

“Uma equipe de mulheres com grande capacidade técnica e sensibilidade humana…”, disse o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar, em nota, ressaltando que nunca houve tantas mulheres em cargos da alta cúpula da Petrobras, o que mostra também “comprometimento” da gestão com a diversidade de gênero.

Anjos estava aposentada pela Petrobras e tem mais de 42 anos de experiência na área de exploração e produção. Já Baruzzi ingressou na petroleira há 38 anos, onde atualmente gerenciava área de Gestão Integrada da Logística.

Foram as primeiras mudanças realizadas por Chambriard na diretoria executiva da companhia após tomar posse no mês passado.

A Petrobras não indicou nesta sexta-feira mudanças para os diretores Mauricio Tolmasquim (Transição Energética), Claudio Schlosser (Comercialização), Mario Spinelli (Governança), William França (Processos industriais) e Clarice Coppetti (Assuntos Corporativos).

Mas afirmou no fato relevante que “demais eventuais indicações serão comunicadas tempestivamente ao mercado”.