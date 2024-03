Petrobras perde R$50 bi em valor de mercado e derruba Ibovespa

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira, pressionado pelo tombo das ações da Petrobras, que perdeu mais de 50 bilhões de reais em valor de mercado, após a companhia frustrar investidores ao não anunciar dividendos extraordinários com a divulgação do resultado trimestral.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1,02%, a 127.036,11 pontos, acumulando na semana declínio de 1,66%, de acordo com dados preliminares. No pior momento, recuou a 125.802,48 pontos, renovando a mínima intradia do ano.

O volume financeiro nesta sexta-feira somava 31 bilhões de reais antes dos ajustes finais.

Além da Petrobras, outros balanços corporativos e perspectivas de companhias como Petz, Fleury e Arezzo também fizeram preço em suas respectivas ações na bolsa paulista, enquanto a agenda externa destacou números do mercado de trabalho norte-americano no mês passado.