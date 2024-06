Petrobras poderá alterar diretores até a próxima semana, diz CEO

Por Rodrigo Viga gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) -A Petrobras poderá anunciar mudanças em sua diretoria executiva até o começo da próxima semana, afirmou a CEO da petroleira, Magda Chambriard, ao participar de um evento nesta quarta-feira com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Rio de Janeiro.

A executiva disse ainda que há uma intenção de ajustar o perfil dos diretores que estão atualmente na diretoria.

Chambriard tomou posse na liderança da petroleira no mês passado, com a saída de Jean Paul Prates, após Lula ter decidido pela troca de comando na estatal.

A intenção do governo com a mudança é acelerar os investimentos em estaleiros, fábricas de fertilizantes, refinarias e projetos de gás natural para impulsionar a economia brasileira, de acordo com fontes familiarizadas com as conversas.

Nos bastidores, fontes apontam a possível saída do diretor de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Carlos Travassos, cuja área é a responsável pela contratação de navios e plataformas.

O diretor de Logística, Comercialização e Mercados, Claudio Schlosser, assim como de Exploração e Produção, Joelson Mendes também poderão ter de deixar o cargo, segundo essas fontes. Mas nenhuma dessas possíveis alterações foi confirmada pela empresa até o momento.

A executiva evitou falar sobre quais diretores podem ser trocados.

Durante o evento, Chambriard também comentou sobre preços de combustíveis, um tema sempre considerado importante pelo o governo federal, já que a companhia é a principal fornecedora de derivados do país e seus movimentos impactam diretamente à inflação.

No passado, em governos anteriores do PT, a companhia amargou prejuízos bilionários ao evitar reajustes de preços em momentos em que importava elevados volumes do exterior. Atualmente, no entanto, regras em seu estatuto impedem que a Petrobras tome prejuízos a pedido do governo.

“Consideramos preços de combustíveis na sua paridade internacional associada a sua oportunidade de exportação e associada a assunção de ‘market share’ de interesse da companhia, estamos trabalhando nessa direção e parece que está funcionando tudo bem”, afirmou Chambriard.

O preço médio do diesel vendido pela Petrobras está estável desde dezembro, enquanto a gasolina desde outubro.

MARGEM EQUATORIAL

Chambriard voltou a defender o avanço da Petrobras para explorar a Margem Equatorial brasileira, região que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá, que contém grandes potenciais exploratórios, mas também desafios socioambientais.

Toda a área é considerada pela indústria de petróleo como uma nova fronteira a ser explorada, mas há uma forte resistência de grupos ambientais e organizações não governamentais (ONGs).

“Nossa ideia é solicitar uma reunião ao CNPE (Conselho Nacional de Política Energética), estou preparando um material bem bonito para mostrar a eles o que a gente é, faz e faremos para esclarecer à sociedade (sobre Margem Equatorial)”, afirmou.

A CEO frisou ainda que a companhia “está atenta à questão do meio ambiente e citou que a Petrobras opera campos no litoral em frente a cidades como Búzios e Angra dos Reis “com respeito” e que “tudo isso tem que ser levado em consideração”.

(Por Rodrigo Viga Gaier; texto de Marta Nogueira; edição de Roberto Samora)