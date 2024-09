Petrobras vai reduzir em quase 10% querosene de aviação a partir de outubro, diz CEO

SÃO PAULO (Reuters) – A Petrobras vai reduzir o preço do querosene de aviação em quase 10% a partir de outubro, disse a presidente-executiva da companhia, Magda Chambriard, a jornalistas após participar da feira do setor ROG.e, no Rio de Janeiro.

Ela afirmou ainda que a empresa trabalha para ser competitiva no mercado brasileiro, o que significa dizer que pode reduzir preços de combustíveis toda vez que entender que isso é possível.

No caso do querosene de aviação, os reajustes são mensais por contratos, enquanto em combustíveis como gasolina e diesel não há periodicidade definida.

Chambriard disse ainda que o novo plano estratégico da empresa, atualizado todos os anos, deverá ser publicado em novembro.