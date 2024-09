Petroleiras devem investir R$18,31 bi no Brasil em busca de petróleo até 2027, diz ANP

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) – Petroleiras deverão investir 18,31 bilhões de reais no Brasil em atividades que buscam encontrar petróleo e gás até 2027, sendo mais de 17 bilhões de reais entre este e o próximo ano, apontaram estimativas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), publicadas nesta segunda-feira.

Os montantes serão investidos na fase de exploração, que tem início com a assinatura dos contratos para exploração e produção de petróleo e gás natural, e foram calculados com base nos Planos de Trabalho Exploratórios (PTEs) relativos a 2024 apresentados à ANP pelas companhias.

Para 2024, são aguardados 9,97 bilhões de reais, enquanto em 2025 deverão ser empenhados 7,64 bilhões de reais. Os 701 milhões de reais restantes deverão ser aportados entre 2026 e 2027, previu a ANP.

Durante a fase de exploração, são realizados estudos para detectar a presença de petróleo e gás natural nas áreas sob contrato, em quantidade suficiente para tornar sua extração economicamente viável. Tendo sucesso nessa etapa, as empresas poderão passar para a fase seguinte de produção, quando iniciarão a produção e área contratada passará a ser chamada de campo.

Do montante total previsto para o período, 88% serão concentrados na perfuração de poços, enquanto os 12% restantes serão distribuídos entre teste de poço (8%), levantamento geofísico exclusivo (3%) e levantamento geofísico não exclusivo (1%).

Já dos volumes previstos para este ano, 9,50 bilhões de reais serão alocados em ambiente marítimo, dos quais 8,50 bilhões de reais na perfuração de poços. Para o ambiente terrestre, a previsão é de 470 milhões de reais até dezembro.

O ano de 2023 foi encerrado com 251 blocos sob contrato, sendo 13 sob o regime de partilha de produção e 238 sob o regime de concessão.

“Como maior parâmetro para a avaliação do desempenho do segmento de exploração de petróleo e gás natural, a perfuração de poços exploratórios tem apresentado desempenho aquém do desejado ao longo dos últimos anos”, disse a ANP em nota.

“O ano de 2023 ratificou a tendência de perfuração de, no máximo, um poço exploratório a cada dez blocos sob contrato, resultado verificado desde o ano de 2016.”

Em 2023, foram perfurados 22 poços na fase de exploração, um a menos do que em 2022.