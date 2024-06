PF cumpre dois mandados de prisão preventiva em operação contra ex-diretores da Americanas

SÃO PAULO (Reuters) – A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira dois mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão nas residências de ex-diretores da varejista Americanas no âmbito da operação Disclosure, que apura a participação de ex-diretores da companhia na fraude contábil bilionária que levou a empresa à recuperação judicial, informou a PF em comunicado.

De acordo com a PF, os mandados foram emitidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e as investigações são um esforço conjunto da Polícia Federal, Ministério Público Federal e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As apurações contam ainda com a colaboração da atual diretoria da Americanas, disse a corporação. A PF não divulgou os nomes dos alvos da operação desta quinta.

“A investigação revelou ainda fortes indícios da prática do crime de manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, também conhecido como ‘insider trading’, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Caso sejam condenados, poderão cumprir pena de até 26 anos de reclusão”, disse a PF na nota.