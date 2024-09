PF faz operações para desbaratar “esquentamento” de 3,14 toneladas de ouro ilegal, bloqueio de bens passa de R$4 bi

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) – A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira duas grandes operações, uma delas tendo como ponto de partida o Pará e outra o interior de São Paulo, para desbaratar esquemas bilionários para dar ares de legalidade a ouro extraído ilegalmente de terras indígenas e de outras localidades, com o bloqueio de bens de acusados passando da casa dos 4 bilhões de reais.

Na operação primeira delas, a Bruciato, a PF quer desbaratar um esquema de financiamento, extração e comercialização ilegal de ouro que atua dentro e nos arredores da Terra Indígena Kayapó. De acordo com comunicado da corporação, foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão preventiva no Pará, Amazonas, Roraima e Mato Grosso.

O esquema consistia em usar documentação falsa sobre a origem do ouro para dar ar de legalidade.

“Constatou-se o ‘esquentamento’ de, ao menos, 3,14 toneladas de ouro extraído ilegalmente, por meio de declarações fraudulentas da origem do minério”, disse a PF no comunicado. Uma fonte da corporação disse à Reuters reservadamente que o esquema agiu ilegalmente entre julho de 2021 e maio de 2023.

A PF acrescentou, em nota, que a Justiça ordenou o sequestro e indisponibilidade de até 2,9 bilhões de reais em dinheiro e bens dos envolvidos nesta operação.

Em outra ação, deflagrada a partir de São José do Rio Preto, no interior paulista, batizada de Aqua Fortis, a PF apontou que, ao longo de quatro anos, teria havido uma movimentação de origem ilícita de aproximadamente 3 bilhões de reais provenientes de garimpos ilegais de ouro no Mato Grosso e também do Pará.

A Justiça Federal, segundo comunicado, mandou bloquear até 1,3 bilhão de reais dos investigados em bens, como imóveis, veículos e outros ativos financeiros.

Um dos investigadores da PF envolvido diretamente na ação disse à Reuters reservadamente que o esquema surgiu após a apreensão de ouro em pontos diferentes do país terem mostrado vínculos com pessoas de São José do Rio Preto, tido como um dos principais pólos joalheiros e de ouro do Brasil.

As investigações mostraram, segundo o investigador, que muitas pessoas criavam empresas de fachada apenas para movimentar os recursos de origem ilícita. Segundo ele, há uma “mescla” entre ouro de origem legal, que seria a maior parte, e o ilegal, e o minério era revendido para abastecer o próprio mercado local ou mesmo enviado para fora do Brasil.

“A apuração vai buscar identificar se a origem do ouro é clandestino e de lavras que não são autorizadas pela União”, disse ele, que acrescentou que a ação tem por objetivo “descapitalizar” a organização criminosa.