Pharrell Williams e dandismo negro vão protagonizar Met Gala 2025

O cantor Pharrell Williams e o piloto da Fórmula 1 Lewis Hamilton serão anfitriões da próxima cerimônia de gala do Museu Metropolitano de Nova York (Met), que vai se concentrar na história da moda da diáspora negra, anunciou a instituição nesta quarta-feira.

Cinco anos depois da grande onda de protestos do movimento “Black Lives Matter”, que levou muitas instituições culturais americanas a repensar sua representação da diversidade, a gala de maio de 2025 terá como anfitriões o rapper ASAP Rocky, o ator Colman Domingo e, como de costume, a papisa da moda e diretora da revista Vogue, Anna Wintour. A lenda do basquete americano LeBron James será o anfitrião honorário.

Segundo o Met, o dandismo negro faz referência a um estilo de vestir imposto pela primeira vez aos escravos na Europa do século XVIII, e às suas reapropriações ao longo da história da moda.

O tema também será o centro da grande exposição do Costume Institute (departamento de artes têxteis do Museu Metropolitano), que é tradicionalmente inaugurada juntamente com o Met Gala, na primeira segunda-feira de maio.

Pharrell Williams compareceu ao museu para o anúncio, juntamente com Lewis Hamilton. O músico, produtor e agora diretor criativo da Louis Vuitton (um dos patrocinadores do evento) ressaltou a importância de celebrar as culturas nascidas da escravidão, que persistem na sociedade americana.

“Somos os sobreviventes daquela que talvez seja a pior provação já sofrida por um grupo de seres humanos, e não apenas sobrevivemos, mas também carregamos a música, cultura, beleza e linguagem universal através de um oceano e por mais de quatro séculos”, disse Williams em seu discurso.

“Isso é o que o Met Gala vai celebrar: nossos talentos, nossa história, nossa comida, nossa resiliência e beleza, nosso estilo e nossa força”, acrescentou o artista.

