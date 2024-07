Piora recente no câmbio e na curva de juros reflete perspectiva para política monetária, e não com fiscal, diz Ceron

BRASÍLIA (Reuters) – O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta sexta-feira que as variações recentes na taxa de câmbio e na curva de juros do país não têm relação com um piora nas projeções do mercado para o resultado fiscal, que segundo ele não teria ocorrido, mas sim com mudança “expressiva” na perspectiva para a política monetária.

Em entrevista à imprensa para comentar o resultado fiscal do governo central em junho, Ceron afirmou que os resultados das contas no segundo semestre vão surpreender positivamente e essa melhora vai colaborar com a taxa de juros futura.