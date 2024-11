Polícia encontrou bombas em casa de suspeito de explosões perto do STF, diz governo do DF

(Reuters) – Agentes da Polícia Federal e da Polícia Militar do Distrito Federal encontraram bombas na casa onde estava hospedado o suspeito de explodir bombas perto do prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) na noite de quarta-feira, e que morreu no local, disse o governo do DF em nota nesta quinta-feira.

De acordo com o governo da capital federal, uma bomba foi detonada na residência, em uma possível “armadilha”.

O secretário-executivo de Segurança Pública do DF, Alexandre Patury, afirmou que uma carreta encontrada perto de um anexo da Câmara dos Deputados está sendo periciada “para ver se tem ou não algum perigo”.

Ainda de acordo com a nota do governo do DF, não há mais artefatos na Praça dos Três Poderes.