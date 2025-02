Polícia interrompe apresentação de Ed Sheeran em rua na Índia

O astro do pop britânico Ed Sheeran negou ter cantado ilegalmente em uma rua de Bangalore, no sul da Índia, no domingo (9), após a polícia alegar que o cantor não tinha permissão necessária e interromper bruscamente a sua apresentação.

O artista de 33 anos, em turnê pelo país mais populoso do mundo, decidiu no domingo se apresentar em uma rua movimentada de Bangalore, conhecida como a capital tecnológica da Índia.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram um policial desconectando o microfone da estrela no meio de sua famosa música “Shape of You” na Church Street, em um bairro comercial da cidade.

De acordo com as autoridades, a permissão que Sheeran recebeu para seus shows não inclui apresentações improvisadas nas ruas.

“Ele é um cantor muito famoso e isto certamente causará o caos. Para evitar isso, a polícia não lhe concedeu a permissão”, disse a autoridade de assuntos internos do estado de Karnataka, G. Parameshwara, nesta segunda-feira (10).

“Apesar disso, ele veio e tentou se apresentar. A polícia, portanto, o impediu”, acrescentou.

O cantor britânico nega ter infringido a lei e afirmou no Instagram, na noite de domingo, que havia obtido a autorização para tocar “exatamente neste local”.

“Não é como se tivéssemos chegado por acaso”, escreveu ele logo após o incidente.

Ed Sheeran está atualmente em turnê por seis cidades indianas, com alguns shows esgotados.

