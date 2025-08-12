Tarifaço aumenta preços de relógios suíços nos EUA

Uma loja da Rolex em Lucerna, abril de 2025. Keystone / Urs Flueeler

As vendas da indústria relojoeira suíça estão sob ameaça depois que Donald Trump anunciou tarifas de 39% sobre o país, aumentando a perspectiva de preços significativamente mais altos em um dos principais mercados do setor.

5 minutos

Financial Times Outras línguas: 2 English en Americans face price rises for luxury watches after Trump’s Swiss tariffs original ler mais Americans face price rises for luxury watches after Trump’s Swiss tariffs

Русский ru Новые пошлины увеличат в США цены на швейцарские часы ler mais Новые пошлины увеличат в США цены на швейцарские часы

Assine AQUI a nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona.

A tarifa aumentará os preços para os consumidores nos Estados Unidos e afetará o volume de vendas de algumas marcas, alertam analistas. Em 2024, os Estados Unidos foram responsáveis por 16,8% das exportações de relógios suíços, somando um valor de aproximadamente CHF 4,4 bilhões (US$ 5,4 bilhões).

Conteúdo externo

As fabricantes suíças The Swatch Group e Richemont, bem como a Watches of Switzerland, listada em Londres e grande revendedora da Rolex e da Patek Philippe, enfrentarão “dificuldades” com a chegada da nova tarifa, disse o banco de investimentos Jefferies.

A tarifa de 39% é maior do que a proposta anteriormente por Trump em abril, que era de 31%, além de ser significativamente mais alta que os 15% imposto à União Europeia. Mesmo quando a taxa proposta ainda era 31%, alguns varejistas já haviam afirmado que precisariam aumentar os preços “entre 15 e 20%” para preservar a margem bruta de lucro nos Estados Unidos, ainda de acordo com o Jefferies.

Após o anúncio da nova tarifa, no dia 1º de agosto, as ações da Watches of Switzerland caíram 8% nas negociações na Bolsa de Londres. A empresa afirmou que continuará “trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros para mitigar qualquer impacto potencial”.

Mostrar mais

Mostrar mais Tarifaço de Trump abala bolsa suíça Este conteúdo foi publicado em A bolsa suíça abriu em baixa após o anúncio das tarifas de 39% para a Suíça. ler mais Tarifaço de Trump abala bolsa suíça

Brian Duffy, diretor executivo, afirmou que o nível da tarifa foi “um choque”, mas garantiu que a empresa estava numa posição melhor do que alguns concorrentes, já que seus clientes têm alto poder aquisitivo – muitos dos quais esperam anos pelos modelos escolhidos – e, portanto, teriam condições de arcar com preços mais altos.

“Metade dos nossos negócios está nos EUA e metade é composta por listas de espera. Isso nos afeta menos do que a outros”, acrescentou. “A demanda por relógios ainda supera a oferta”.

A empresa – que já havia alertado os investidores sobre o impacto das tarifas, afirmando no mês passado que algumas das marcas comercializadas já haviam aumentado os preços nos EUA – disse que tentaria antecipar pedidos e enviar o estoque mais cedo para evitar a tarifa mais alta.

Apesar disso, a empresa está limitada pela quantidade de estoque disponível, e Duffy reconheceu que os relógios “podem ficar mais caros” nos EUA.

A Barclays alertou que mesmo as marcas de luxo como Rolex e Patek Philippe –que deliberadamente limitam a oferta para aumentar a demanda e o valor – podem enfrentar dificuldades com tarifas tão elevadas, enquanto “marcas sem restrição de oferta terão mais dificuldade em repassar aumentos substanciais de preços” e correm o risco de ver seu volume de vendas cair.

As tarifas agravam problemas já existentes para as fabricantes suíças de relógios. A desvalorização do dólar – cerca de 5% em relação ao franco suíço desde meados de 2024 – já havia tornado os relógios suíços mais caros para os consumidores americanos. Dados de junho mostraram que as exportações de relógios da Suíça para os EUA caíram 18% em relação ao ano anterior.

Mostrar mais

Mostrar mais Grupo Swatch amarga disputas entre família e investidores Este conteúdo foi publicado em Nick Hayek acompanhou uma década de declínio no fabricante de relógios. Será que ele conseguirá afastar a ameaça ao seu controle sobre o grupo? ler mais Grupo Swatch amarga disputas entre família e investidores

As exportações de relógios suíços vêm diminuindo de modo geral, caindo para CHF 26 bilhões em 2024, uma queda de 2,8% – a primeira retração anual desde a recuperação pós-pandemia em 2020.

Vincent Subilia, chefe da câmara de comércio de Genebra, alertou que “infelizmente, o consumidor americano terá que pagar o preço” do que ele classificou como uma política tributária “irracional” dos EUA.

Oliver Müller, fundador da LuxeConsult, que assessora a indústria relojoeira, afirmou que as fabricantes suíças viam “as novas tarifas alfandegárias punitivas […] como particularmente injustas, porque não estamos ameaçando nenhuma indústria baseada nos EUA […] Com exceção de algumas marcas de relógios de nicho, a indústria relojoeira dos EUA desapareceu há muito tempo”.

Reportagem adicional de Adrienne Klasa, em Paris

Copyright The Financial Times Limited 2025

Adaptação: Clarice Dominguez