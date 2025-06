Cruz Vermelha teme espiral de violência no Oriente Médio

A violência em Gaza continua sem trégua. Keystone

A presidente suíça do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), Mirjana Spoljaric Egger, teme uma crise incontrolável no Oriente Médio.

Spoljaric Egger disse ao jornal de Zurique Tages-Anzeiger que está profundamente preocupada com a recente escalada. O Oriente Médio está passando por uma perigosa aceleração de conflitos devastadores.

“Uma expansão ainda maior das operações militares traz o risco de desencadear uma crise que o mundo não poderá controlar”, disse.

Não há palavras para descrever a situação em Gaza. “Gaza é um fracasso da humanidade – além de qualquer coisa que seja legal e moralmente aceitável.” Desde a sua última visita à Faixa de Gaza, em janeiro, a situação piorou.

Quando questionado se o governo suíço estava fazendo o suficiente, o presidente do CICV respondeu: “Ninguém pode dar desculpas. Todos os Estados ratificaram a Convenção de Genebra.”

Situação intolerável

“Exorto todos os Estados a utilizarem plenamente seu poder político e econômico para amenizar a situação em Gaza.”

Quando questionado sobre as consequências do surgimento de novos atores na ajuda humanitária, substituindo a agência da ONU UNRWA, Spoljaric Egger respondeu: “Nós, do CICV, prestamos ajuda humanitária de acordo com critérios claramente definidos: independência, imparcialidade, neutralidade e orientação para as necessidades.”

A Cruz Vermelha não faz distinção quando alguém é admitido no hospital. “O que estamos a viver em Gaza é uma instrumentalização da ajuda humanitária através de todos os canais possíveis, utilizando todos os meios possíveis, por todas as partes envolvidas. Não posso tolerar isso.”

A pressão sobre a ajuda humanitária está aumentando não apenas em Washington, mas também na Suíça. Como contribuinte, Spoljaric Egger pode entender isso. No entanto, há apenas uma maneira de reduzir esses custos: a pressão por esforços de paz eficazes deve ser aumentada. “Se reduzirmos o número de conflitos, reduziremos os custos humanitários.”

(Adaptação: Fernando Hirschy)

