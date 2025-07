Quando entrará em vigor o acordo EFTA-Mercosul?

A assinatura do acordo pelos países envolvidos está prevista para os próximos meses.

Patricia Islas

As negociações sobre um acordo de livre comércio entre os países do Mercosul e a AELC foram concluídas, conforme anunciado em 2 de julho. Espera-se que a assinatura ocorra no segundo semestre do ano.

Atualmente, o texto do acordo está sendo revisado. Ele deve ser assinado por todos os países envolvidos. Posteriormente, cada país deverá apresentar o acordo ao seu parlamento para ratificação.

A Suíça é um caso especial. Neste país, o acordo poderia ser rejeitado por referendo no âmbito da democracia direta.

A Suíça, que não é membro da União Europeia, negociou o acordo como membro da Associação Europeia de Livre Comércio (AELC, ou EFTA na sigla em inglês). A Islândia, a Noruega e o Liechtenstein também fazem parte.

Pelo Mercosul, participaram das negociações o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai.

Quando o acordo entrar em vigor, cerca de 95% das exportações suíças para os países do Mercosul ficarão totalmente isentas de tarifas aduaneiras em um prazo de 15 anos.

Se você estiver interessado em saber como funciona o processo de referendo na Suíça:

