Ucrânia pede ajuda à Suíça para libertar crianças sequestradas

A presidente da Câmara dos Deputados da Suíça, Maja Riniker, visita a Ucrânia durante vários dias. Keystone-SDA

A presidente da Câmara dos Deputados da Suíça chegou à Ucrânia para uma visita que terá como foco o diálogo com o parlamento em Kiev.

Maja Riniker também quer saber mais sobre a situação mais de três anos após a invasão russa.

Riniker foi recebida em Kiev por Ruslan Stefanchuk, presidente do parlamento ucraniano Verkhovna Rada. Stefanchuk visitou Berna no ano passado. Riniker também se reuniu com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na segunda-feira.

Zelensky expressou sua gratidão pelo apoio financeiro da Suíça e sua esperança de que Berna se junte aos esforços para libertar as crianças ucranianas sequestradas pela Rússia.

De acordo com a Anistia Internacional, as autoridades ucranianas têm conhecimento de 20.000 casos de crianças deportadas cujos nomes são conhecidos e que ainda não foram devolvidas, mas presumem que o número de casos não relatados seja muito maior.

Putin procurado por deportação de crianças

O presidente russo Vladimir Putin, que deu a ordem para a invasão militar da Ucrânia, é procurado como criminoso de guerra pelo Tribunal Penal Internacional de Haia desde março de 2023. De acordo com o tribunal, este mandado de prisão baseia-se na suspeita fundamentada de que Putin é responsável pela deportação de crianças ucranianas para a Rússia.

As conversações de Riniker com Stefanchuk centraram-se na atual situação de guerra, no apoio internacional ao país e nas necessidades humanitárias da população afetada pela guerra.

Durante as reuniões com Stefanchuk e outros representantes do parlamento ucraniano, Riniker reafirmou a vontade da Suíça de trabalhar em prol de uma paz sustentável e justa, com base na Carta das Nações Unidas, e de continuar a contribuir para a busca de uma solução diplomática através dos seus bons ofícios.

Riniker foi acompanhada pelo parlamentar Laurent Wehrli, que preside a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados.

Programas suíços

Riniker quer visitar pessoalmente os programas suíços que promovem a proteção dos civis, o acesso à educação e o fortalecimento das estruturas locais através de processos de reforma.

Até o final de maio de 2025, a Confederação Suíça havia fornecido cerca de CHF 5,16 bilhões para apoiar as pessoas afetadas pela guerra na Ucrânia e na Suíça. De 2025 a 2036, a Ucrânia receberá mais CHF 5 bilhões de ajuda.

Desde a invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, vários milhões de ucranianos fugiram dos ataques. Em julho, quase quatro milhões estavam deslocados dentro da Ucrânia e quase seis milhões fora do país. Recentemente, havia quase 70.000 refugiados da Ucrânia vivendo na Suíça.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

