Aliança quer dar direito de voto a estrangeiros

Uma ampla coalizão quer estender os direitos políticos aos estrangeiros. Keystone-SDA

Na quarta-feira, em Lausanne, uma aliança de cidadãos representando diversos partidos políticos lançou sua campanha para apoiar a iniciativa popular de estender os direitos políticos aos estrangeiros, que será submetida a votação no cantão de Vaud em 30 de novembro. Ela defende uma democracia aberta.

3 minutos

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Coalition seeks political rights for foreigners in Vaud ler mais Coalition seeks political rights for foreigners in Vaud

Français fr Une large coalition veut étendre le droit politique des étrangers original ler mais Une large coalition veut étendre le droit politique des étrangers

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

O objetivo da iniciativa é estender o direito de votar e concorrer a eleições em nível cantonal a todos os cidadãos estrangeiros que residam no cantão de Vaud há pelo menos três anos e na Suíça há pelo menos dez anos.

Em 28 de setembro do ano passado, o povo de Vaud enviou um sinal negativo sobre a mesma questão do direito de voto para estrangeiros. Eles votaram contra a redução do período de espera para que os estrangeiros que vivem no cantão possam votar e ser eleitos a nível municipal, rejeitando uma redução de dez para cinco anos para o requisito de residência na Suíça.

Isso não desanimou o movimento “Ag!ssons”, que havia coletado mais de 15.000 assinaturas (das 12.000 necessárias) até 2023 para poder submeter à votação sua iniciativa popular “Por direitos políticos para aqueles que vivem aqui”. Juntamente com vários movimentos, ONGs e partidos do cantão de Vaud, incluindo os Vert’libéraux, o POP, o Ensemble à Gauche, o PS e os Vert-e-s, eles pediram “apoio para uma democracia mais inclusiva e representativa”.

90.000 residentes

Atualmente, mais de um terço dos residentes não tem nacionalidade suíça e, portanto, não tem direito a assinar, votar e concorrer às eleições no cantão, observou o comitê da iniciativa. Em Lausanne, o número é ainda maior: 40% da população, ou quase metade da população, está excluída, ressalta.

“Essas pessoas vivem, trabalham, criam seus filhos, pagam impostos aqui e estão envolvidas na vida local, mas não podem participar de uma votação, assinar uma iniciativa cantonal ou referendo, nem ser eleitas”, ressalta. “A iniciativa popular não questiona a naturalização, ela a complementa.”

Os partidos de esquerda salientam que esta reforma faz parte de um movimento que já está bem estabelecido em outros lugaresista. “Cantões como Neuchâtel e Jura, e mais de 60 países em cinco continentes, já o fizeram de forma legítima e democrática”, enfatizou Samson Yemane, político local de Lausanne do Partido Socialista.

O governo e a Assembleia Legislativa do cantão recomendam que a iniciativa seja rejeitada. É importante notar que os estrangeiros têm direito a voto a nível municipal no cantão desde 2003.

Adaptação: Fernando Hirschy

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Mais lidos Os mais discutidos