Aliança quer dar direito de voto a estrangeiros
Na quarta-feira, em Lausanne, uma aliança de cidadãos representando diversos partidos políticos lançou sua campanha para apoiar a iniciativa popular de estender os direitos políticos aos estrangeiros, que será submetida a votação no cantão de Vaud em 30 de novembro. Ela defende uma democracia aberta.
O objetivo da iniciativa é estender o direito de votar e concorrer a eleições em nível cantonal a todos os cidadãos estrangeiros que residam no cantão de Vaud há pelo menos três anos e na Suíça há pelo menos dez anos.
Em 28 de setembro do ano passado, o povo de Vaud enviou um sinal negativo sobre a mesma questão do direito de voto para estrangeiros. Eles votaram contra a redução do período de espera para que os estrangeiros que vivem no cantão possam votar e ser eleitos a nível municipal, rejeitando uma redução de dez para cinco anos para o requisito de residência na Suíça.
Isso não desanimou o movimento “Ag!ssons”, que havia coletado mais de 15.000 assinaturas (das 12.000 necessárias) até 2023 para poder submeter à votação sua iniciativa popular “Por direitos políticos para aqueles que vivem aqui”. Juntamente com vários movimentos, ONGs e partidos do cantão de Vaud, incluindo os Vert’libéraux, o POP, o Ensemble à Gauche, o PS e os Vert-e-s, eles pediram “apoio para uma democracia mais inclusiva e representativa”.
90.000 residentes
Atualmente, mais de um terço dos residentes não tem nacionalidade suíça e, portanto, não tem direito a assinar, votar e concorrer às eleições no cantão, observou o comitê da iniciativa. Em Lausanne, o número é ainda maior: 40% da população, ou quase metade da população, está excluída, ressalta.
“Essas pessoas vivem, trabalham, criam seus filhos, pagam impostos aqui e estão envolvidas na vida local, mas não podem participar de uma votação, assinar uma iniciativa cantonal ou referendo, nem ser eleitas”, ressalta. “A iniciativa popular não questiona a naturalização, ela a complementa.”
Os partidos de esquerda salientam que esta reforma faz parte de um movimento que já está bem estabelecido em outros lugaresista. “Cantões como Neuchâtel e Jura, e mais de 60 países em cinco continentes, já o fizeram de forma legítima e democrática”, enfatizou Samson Yemane, político local de Lausanne do Partido Socialista.
O governo e a Assembleia Legislativa do cantão recomendam que a iniciativa seja rejeitada. É importante notar que os estrangeiros têm direito a voto a nível municipal no cantão desde 2003.
Adaptação: Fernando Hirschy
