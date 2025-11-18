Média da renda mensal das famílias suíças em 2023 foi de CHF 7.186
A renda média disponível das famílias suíças foi de CHF 7.186 (US$ 9.040) por mês em 2023. Ela permaneceu estável em relação aos anos anteriores, informou o Departamento Federal de Estatística na segunda-feira.
Mas o departamento de estatística destaca que nem todas as famílias suíças têm essa quantia à disposição. Em 2023, cerca de 61% delas tinham uma renda disponível abaixo da média suíça.
No mesmo ano, as famílias gastaram em média CHF 5.049 por mês, ou 48,8% de sua renda bruta, em bens de consumo. Os maiores gastos foram com moradia e energia (14% da renda bruta), informou o departamento em comunicado.
Essa despesa aumentou significativamente desde 2022, passando de uma média de CHF 1.374 para CHF 1.449 por mês. No final, as famílias tinham uma média de CHF 1.736 por mês sobrando para poupança, ou 16,8% da renda bruta.
No entanto, nem todas as famílias conseguiram economizar. As famílias na faixa de renda mais baixa, com renda bruta inferior a CHF 4.839, muitas vezes gastaram mais dinheiro do que ganharam. Isso se deve principalmente à proporção relativamente alta de lares com aposentados (60%) nessa categoria, que financiam parte de seus gastos com seus ativos.
Despesas obrigatórias
As despesas obrigatórias totalizaram CHF 3.154 em 2023, ou 30,5% da renda bruta. O maior item é o imposto, que representa uma média de 12% da renda bruta. Outras despesas obrigatórias incluem contribuições para a previdência social (10,3% da renda bruta), plano de saúde obrigatório (6,7%) e transferências de renda para outras famílias (1,5%), como pagamentos de pensão alimentícia.
Em média, os rendimentos do trabalho representavam 73,6% do rendimento familiar. Seguiam-se as pensões e os benefícios sociais, que representavam 20,8% do rendimento bruto em 2023. Para muitas famílias, os rendimentos provenientes de ativos desempenhavam apenas um papel menor (4,5% do rendimento bruto). Por fim, as transferências monetárias representavam 1,1%.
O Departamento Federal de Estatística explica que o rendimento disponível de uma família é o seu rendimento bruto após dedução das despesas obrigatórias. É composto pelo rendimento de cada membro da família (em média 2,07 pessoas na Suíça), que inclui salários e subsídios, mas também prestações sociais, transferências de outras famílias e rendimentos de ativos.
