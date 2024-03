Custos da ajuda social suíça continuaram a cair em 2022

KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

Em 2022, os pagamentos de assistência social caíram pelo quarto ano consecutivo, enquanto a taxa de beneficiários foi menor do que nunca.

3 minutos

Keystone-SDA Outra língua: 1 English en Swiss social welfare costs fell again in 2022 original ler mais Swiss social welfare costs fell again in 2022

As despesas líquidas totalizaram CHF 2,5 bilhões (US$ 2,78 bilhões) – uma redução de 9,2% em comparação com o ano anterior, informou o Departamento Federal de Estatística (FSO) na sexta-feira. Com 2,9%, a taxa de assistência social foi, entretanto, mais baixa do que nunca.

A redução nominal de CHF253 milhões em 2022 é a mais acentuada em anos. De acordo com o FSO, a queda está intimamente ligada ao menor número de beneficiários da assistência social (-3,1%), bem como ao declínio da despesa líquida anual média por beneficiário (-6,2%).

O FSO lista vários fatores que influenciaram o declínio, incluindo a situação econômica e do mercado de trabalho favorável, bem como a pandemia de Covid-19 – que não teve impacto direto sobre as despesas com assistência social em 2022, disse.

Mostrar mais

Mostrar mais Como funciona o sistema de segurança social suíço Este conteúdo foi publicado em Mais de 270.000 pessoas na Suíça recebem assistência social, que é distribuída a nível cantonal. Metade das pessoas que recebem uma ajuda do estado são suíças. Um terço tem menos de 18 anos de idade. Um quarto dos adultos está entre os trabalhadores pobres. Em 2018, os cantões (estados) gastaram 2,8 bilhões de francos (2,85… ler mais Como funciona o sistema de segurança social suíço

Prestação complementar

No geral, a despesa de CHF 2,5 bilhões com assistência social econômica corresponde a 1,2% da despesa total com todos os benefícios sociais, disse o FSO. De acordo com as contas gerais, isso totalizou CHF 207,8 bilhões em 2022.

Mais dinheiro foi gasto na chamada prestação complementar, que ajuda quem recebe pensão ou renda insuficiente. De acordo com o FSO, o aumento em comparação com o ano anterior foi de CHF51 milhões, ou 0,9%. Um total de CHF 5,5 bilhões foi pago em tais prestações em 2022.

De modo geral, os gastos públicos com benefícios sociais para combater a pobreza caíram CHF207 milhões para CHF8,6 bilhões, correspondendo a uma redução de 2,4% em relação ao ano anterior. No total, cerca de 800.000 pessoas – 9,2% da população residente permanente da Suíça – receberam pelo menos uma dessas ajudas.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever