Ueli Maurer – o velho novo presidente da Suíça swissinfo.ch com Renat Künzi 01. Janeiro 2019 - 15:00 Quem é Ueli Maurer, o homem que se tornará a principal face do governo suíço em 2019? Contador de formação, o ministro das Finanças - desde 2016 - de 68 anos assume a presidência de um ano que é rotacionada entre os sete membros do Conselho Federal, o órgão executivo da Suíça. O papel do presidente é em grande parte simbólico. No entanto, a posição significa que ele será por um ano “primus inter pares” - o primeiro entre iguais - e deve presidir as reuniões do Conselho Federal. Dele também é o voto decisivo para quebrar qualquer impasse. A carreira política de Maurer, membro do Partido Popular Suíço (SVP/UDC), anti-UE e anti-imigração, começou há 40 anos, quando foi eleito para o conselho municipal de Hinwil, no cantão de Zurique. Cinco anos depois, em 1983, ele se mudou para o parlamento cantonal e finalmente chegou ao palco nacional em 1991, quando foi eleito para a Câmara dos Deputados. Fantoche de Blocher Maurer foi presidente longevo do SVP, entre 1996 e 2008, época em que o partido se tornou o mais forte do país. No entanto, a maior parte do crédito por esse crescimento deve-se ao homem forte do partido, Christoph Blocher. Maurer costumava ser parodiado na televisão pública como um fantoche de Blocher. Maurer teve que desistir da liderança do partido quando foi eleito para o Conselho Federal em 2009, onde recebeu a pasta da Defesa. Indiscutivelmente, sua maior derrota no comando do ministério ocorreu em 2014, quando seu pedido de novos caças foi rejeitado pelos eleitores. Os analistas políticos deram-lhe mais crédito como ministro das Finanças por seu controle do erário público, embora ele tenha sido criticado por exagerar o estado das finanças federais quando o governo relatou inesperados superávits orçamentários. Ele também se mostrou capaz de entender os ventos da mudança no setor financeiro e a necessidade de regulamentação liberal das finanças para blockchain e criptomoedas. Seu cartão de Natal deste ano mostra como a digitalização se tornou uma prioridade: uma moeda de um centavo é ilustrada contra um fundo vermelho e um código QR que deve ser escaneado para ver a mensagem do ministro. Não está claro quanta influência o SVP tem em suas ações como membro do governo federal. Os conselheiros federais devem distanciar-se largamente das posições de seus partidos quando se juntam ao governo, e o Conselho fala com uma só voz ao apresentar decisões e recomendações. No entanto, a balança está claramente inclinada para a direita, com Maurer acompanhado por outro colega de partido, mais três membros de partidos de centro-direita, contra apenas dois dos social-democratas. Não se sabe por quanto tempo Maurer decidirá permanecer no governo, já que é muito raro que um conselheiro federal seja expelido do cargo. Em seu discurso de aceitação ao parlamento no início de dezembro, ele disse que "a política deve ser divertida e você deve se divertir". E é dito que o ex-comandante de um batalhão de bicicletas do Exército ainda tem prazer em andar de bicicleta para trabalhar todos os dias. Em 5 de dezembro de 2018, o Parlamento suíço elegeu Ueli Maurer para o cargo de presidente de um ano. Embora seja a vez de Maurer para assumir a presidência rotativa compartilhada pelos sete membros do Conselho Federal, ele ainda tem de ser formalmente eleito pelas duas câmaras parlamentares. Ele recebeu 201 de 209 votos, o melhor resultado desde 1989, quando Jean-Pascal Delamuraz se tornou presidente.