Berna e Genebra homenageiam Marielle Franco 15. Março 2019 - 11:38 Mais de duzentas pessoas se manifestaram na quinta-feira nas cidades suíças de Berna e Genebra, em homenagem à vereadora carioca Marielle Franco, assassinada há exatamente um ano, informou o jornal Le Courrier. Marielle Franco foi uma das mais ativas vozes das mulheres negras e pobres, sendo ela mesma originária da favela da Maré, no Rio de Janeiro. Ativista social e defensora dos direitos humanos, feminista, e assumidamente lésbica, Marielle era vereadora desde 2016 pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Os organizadores da homenagem, 26 associações contando entre elas ONGs, sindicatos e organizações de solidariedade, pretendem iniciar com as manifestações uma mobilização permanente para exigir o respeito pelos direitos das minorias no Brasil. Judith Reuser, representante da Voz do Cerrado, uma das associações organizadoras, disse ao Le Courrier que a subida de Jair Bolsonaro à presidência do Brasil alimenta os temores de mais ataques contra os movimentos sociais, os direitos humanos e seus defensores. "São os povos indígenas, os sem-terra, a população negra, os habitantes das favelas e a comunidade LGBTIQ, os grupos que mais correm perigo", disse Reusser. Ela também observou que as manifestações na Suíça em homenagem a Marielle Franco são "um sinal importante de solidariedade internacional contra a violência de gênero, racismo e homofobia".