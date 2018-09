Originalmente do cantão de Argóvia, Leuthard sempre foi um dos ministros mais populares do governo e quase nunca foi derrotada nas urnas.

Mais uma conselheira federal anuncia saída do governo 27. Setembro 2018 - 13:56 A conselheira federal suíça Doris Leuthard está deixando o cargo no final deste ano. "Estou ansiosa pelos últimos três meses e vou me comprometer até o último minuto", prometeu Leuthard em uma coletiva de imprensa em Berna na manhã de quinta-feira. Como uma dos sete membros do Conselho Federal Suíço, Leuthard é responsável pelas questões ambientais, de transporte, energia e comunicações. Ela ocupou a presidência rotativa da Suíça em 2010 e 2017. "Fiquei muito feliz em fazer este trabalho", disse ela, com a voz cheia de emoção. Falando em alemão, francês e italiano, agradeceu aos colegas e prestou homenagem ao seu profissionalismo. “A Suíça é um país economicamente poderoso. Isso mudou muito em dez anos. É importante manter um equilíbrio entre os diferentes interesses e não buscar o confronto ”, disse Leuthard, insinuando que esse seria um dos desafios da próxima legislatura. As próximas eleições parlamentares estão agendadas para outubro de 2019. Ministra de serviço mais longo Leuthard, de 55 anos, está no Conselho Federal, o órgão executivo suíço, há mais de 12 anos - mais que todos os outros seis ministros atuais. Ela foi eleita em 14 de junho de 2006, assumindo o cargo de seu colega de partido Joseph Deiss. Antes de ocupar o atual cargo no gabinete, ela chefiou o ministério da Economia de 2006 a 2010. Quando ingressou no gabinete, era presidenta do Partido Democrata Cristão (PDC/CVP), de centro, e foi parlamentar de 1999 a 2006. Seu anúncio vem apenas alguns dias depois que o ministro da Economia Johann Schneider-Ammann anunciou sua aposentadoria. Ela reconheceu que o momento talvez não fosse ideal para sua saída. No entanto, ela ressaltou que, mesmo que ficasse por mais um ano, a qualquer momento poderia haver uma dupla partida de ministros. Uma política popular Originalmente do cantão de Argóvia, Leuthard sempre foi um dos ministros mais populares do governo e quase nunca foi derrotada nas urnas. "Ganhei 16 eleições em 18 porque a população mostrou maturidade", disse ela. “O contato com os cidadãos foi muito importante”. Ela provavelmente será mais lembrada por sua contribuição para a criação da Estratégia de Energia da Suíça 2050, aprovada por quase 60% dos eleitores no ano passado. Um dos seus elementos-chave é eliminar a energia nuclear na Suíça.