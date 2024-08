População do Brasil começará a diminuir em 2042, estima IBGE

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A população do Brasil vai atingir seu pico em 2041 e a quantidade de habitantes no país começará a diminuir em 2042, de acordo com estimativa feita nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que antecipa em seis anos o início da redução populacional em relação à previsão anterior.

A nova previsão do IBGE aponta que população do país vai parar de crescer em 2041, quando chegará ao pico de 220.425.299 habitantes. A previsão anterior do IBGE era de que a população brasileira iria crescer até 2047 e só começaria a cair em 2048.

A queda populacional é reflexo da redução da taxa de fecundidade no país, que passou de 2,32 filho por mulher em 2020, para 1,57 filho em 2023 e, de acordo com a previsão, chegará a 1,44 filho por mulher em 2040.

“A redução da taxa de fecundidade vem desde os anos 1960. Vários fatores contribuíram para isso, como a urbanização, a entrada das mulheres no mercado de trabalho e o aumento da escolaridade feminina, além da popularização da pílula anticoncepcional. Com isso, as taxas de fecundidade recuaram gradativamente de uma média de mais de seis filhos por mulher para os patamares atuais”, disse Izabel Marri, gerente de Estudos e Análises Demográficas do IBGE.

Segundo o instituto, a idade média da população brasileira atingiu 35,5 anos em 2023 e deve subir para 48,4 anos em 2070.

As projeções revelaram que entre 2000 e 2023 a proporção de idosos (pessoas com 60 anos ou mais) quase duplicou no Brasil, ao passar de 8,7% para 15,6%.

Dessa forma, o total de idosos passou de 15,2 milhões para 33 milhões. A previsão é que em 2070, cerca de 37,8% dos habitantes do país serão idosos, o equivalente a 75,3 milhões de pessoas com ao menos 60 anos de idade.

Diante dessa nova realidade, o crescimento populacional do país vai perder força até 2041 e, a partir daí, a população começará a diminuir até chegar aos 199.228.708 habitantes em 2070, de acordo com a previsão do IBGE.

A estimativa aponta ainda que a desaceleração da população se dará em ritmo desigual nos diferentes Estados brasileiros.

A previsão é que Rio Grande do Sul e Alagoas devem ser os primeiros a reduzir sua população, já em 2027, com o Rio de Janeiro em 2028.

Por outro lado, Mato Grosso deve ser o último Estado a fazer essa inflexão, em algum momento após 2070, enquanto que Santa Catarina e Roraima devem começar a reduzir sua população em 2064.