Por que as vacinas contra mpox só estão chegando agora na África?

5 minutos

Por Jennifer Rigby

LONDRES (Reuters) – As primeiras 10 mil vacinas para mpox deverão finalmente chegar na semana que vem na África, onde uma nova e perigosa estirpe do vírus – que afeta as pessoas há décadas – está causando um alarme global.

A lenta chegada das vacinas – que já foram disponibilizadas em mais de 70 países fora de África – mostrou que as lições aprendidas com a pandemia da Covid-19 sobre as desigualdades globais nos cuidados de saúde têm demorado a trazer mudanças, disseram autoridades de saúde pública e cientistas.

Entre os obstáculos está a demora da Organização Mundial da Saúde (OMS) em iniciar oficialmente o processo necessário para dar aos países pobres acesso fácil a grandes quantidades de vacinas através de agências internacionais, o que só aconteceu este mês. Autoridades e cientistas disseram à Reuters que isso poderia ter começado anos atrás.

A mpox é uma infecção potencialmente mortal que causa sintomas semelhantes aos da gripe, além de lesões com pus que se espalham por contato físico. Em 14 de agosto, a OMS declarou a mpox uma emergência de saúde global depois que a nova cepa, conhecida como clado Ib, começou a se proliferar da República Democrática do Congo para os países africanos vizinhos.

Em resposta às perguntas da Reuters sobre os atrasos na distribuição da vacina, a agência de saúde da ONU disse na sexta-feira que iria flexibilizar alguns dos seus procedimentos neste caso, num esforço para acelerar o acesso dos países pobres às vacinas mpox.

A compra direta de vacinas caras é inviável para muitos países de baixa renda. Existem duas injeções principais de mpox, feitas pela Bavarian Nordic, da Dinamarca, e pela KM Biologics, do Japão. A Nordic Bavarian custa US$ 100 a dose e o preço da KM Biologics é desconhecido.

A longa espera pela aprovação da OMS para que as agências internacionais comprem e distribuam a vacina forçou os governos africanos individuais e a agência de saúde pública do continente – os Centros Africanos de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) – a solicitarem doações de vacinas aos países ricos. Esse processo complicado pode entrar em colapso, como já aconteceu antes, se os doadores sentirem que devem manter a vacina para proteger o seu próprio povo.

As primeiras 10.000 vacinas que estão a caminho da África – fabricadas pela dinamarquesa Bavarian Nordic – foram doadas pelos Estados Unidos e não fornecidas pelo sistema das Nações Unidas.

Helen Rees, membro do comitê de emergência mpox do África CDC e diretora executiva do Wits RHI Research Institute em Joanesburgo, na África do Sul, disse que era “realmente ultrajante” que, depois da África ter lutado para ter acesso às vacinas durante a pandemia da COVID, a região ficou para trás mais uma vez.

Em 2022, depois de uma variante diferente de mpox ter se espalhado para fora da África, as vacinas contra a varíola foram reaproveitadas pelos governos no espaço de semanas, aprovadas pelos reguladores e utilizadas em cerca de 70 países de alto e médio rendimento para proteger os que estavam em maior risco. Essas vacinas já alcançaram 1,2 milhão de pessoas somente nos Estados Unidos, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) daquele país.

Mas não existem vacinas disponíveis na África fora dos ensaios clínicos. Uma explicação: é preciso o sinal verde da OMS para as vacinas serem compradas por grupos de saúde pública, incluindo a Gavi, a Vaccine Alliance.

A Gavi ajuda os países mais pobres a comprar vacinas, fornecendo vacinas infantis de forma constante. Durante a COVID-19, ela administrou um esquema global para todas as vacinas e tem até 500 milhões de dólares para gastar em vacinas mpox e logística.

O CDC da África afirmou que poderão ser necessárias 10 milhões de doses em todo o continente.

Porém, só neste mês que a OMS pediu aos fabricantes que apresentassem as informações necessárias para que as vacinas recebessem uma licença de emergência – a aprovação acelerada da OMS para produtos médicos. A organização instou os países a doarem injeções até que o processo fosse finalizado, em setembro.

A OMS disse que está trabalhando em conjunto com as autoridades do Congo para elaborar um plano de vacinação. Na sexta-feira, a organização afirmou que a Gavi poderia iniciar conversações enquanto finalizava a sua aprovação de emergência.

Sania Nishtar, presidente-executiva da Gavi, disse que o atual comportamento da OMS em agir rapidamente nas aprovações e melhorias no financiamento mostraram “o lado um pouco mais brilhante de onde estamos em comparação com a COVID”. Solicitada a comentar sobre os atrasos na aprovação, ela disse: “espero que este seja outro momento de aprendizado para nós”.