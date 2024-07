Portos ao longo da costa do Texas fecham e tráfego é afetado com aproximação da tempestade tropical Beryl

3 minutos

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON (Reuters) – Os portos ao longo da costa do Texas começaram a fechar ou restringir o tráfego de navios no domingo em preparação para a tempestade tropical Beryl, que deve voltar a se fortalecer para um furacão.

A tempestade, que a certa altura se intensificou para um furacão de Categoria 5, deixou um rasto mortal de destruição em todo o Caribe. Varreu a Jamaica, Granada, São Vicente e Granadinas, além de desencadear fortes chuvas no norte da Venezuela.

O porto de Corpus Christi disse que foi fechado após a condição “Zulu” ter sido definida pelo capitão da Guarda Costeira no domingo. Todos os movimentos de navios e operações de carga estão restritos, pois ventos fortes são esperados dentro de 12 horas.

Corpus Christi, a cerca de 322 km de Houston, é o principal centro de exportação de petróleo bruto dos Estados Unidos. O fechamento de portos poderá provocar uma suspensão temporária das exportações de petróleo, dos envios de petróleo bruto para as refinarias e de combustíveis para motores dessas plantas.

Enquanto isso os portos de Houston, Galveston, Freeport e Texas City estavam sob condição “Yankee”. Com ventos fortes previstos para 24 horas, todo o tráfego de entrada de navios foi suspenso nesses portos.

A fabricante de produtos químicos Chemours Co, que possui uma unidade de produção perto de Corpus Christi, disse no domingo que integrou planos de preparação para furacões, incluindo treinamento e exercícios, para garantir que seus locais permaneçam seguros.

“Continuamos monitorando de perto a trajetória de Beryl e ampliamos nossos planos de preparação para furacões para incluir o planejamento de pessoal seguro e adequado durante e após a tempestade e a proteção de nossos equipamentos e ativos, caso a tempestade chegue perto de nosso local”, disse a empresa em uma declaração enviada por e-mail.

A Freeport LNG disse que implementou seu plano de resposta a emergências climáticas, mas não deu detalhes. Afirmou que pretende manter as operações normais em sua instalação de liquefação.

A EnbridgeInc, que opera grandes instalações de exportação de petróleo bruto perto de Corpus Christi, disse que todos os ativos estavam atualmente em operação, acrescentando que ativaram planos de emergência para ativos ao longo ou perto da Costa do Golfo dos EUA.

A Gibson Energy, que também opera instalações de exportação na região, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário no domingo. Eles disseram que estavam operacionais no sábado.

A Citgo Petroleum Corp estava cortando a produção de sua refinaria de 165 mil barris por dia em Corpus Christi, Texas, no sábado, disseram fontes.

A Citgo planeja manter a refinaria em operação com produção mínima durante a passagem de Beryl a leste de Corpus Christi no domingo, acrescentaram as fontes.

Alguns produtores de petróleo, incluindo Shell e Chevron, também retiraram pessoal das suas plataformas de produção offshore no Golfo do México antes da tempestade.

(Reportagem de Arathy Somasekhar, Erwin Seba, Marianna Parraga em Houston; reportagem adicional de Curtis Willaims em Houston)