Prêmio para a primeira obra chechena em Cannes e para documentário sobre Assange

afp_tickers

2 minutos

“Imago”, o primeiro filme checheno apresentado em Cannes, ganhou nesta sexta-feira (23) o Olho de Ouro de melhor documentário, cujo júri também concedeu um prêmio especial a “The Six Billion Dollar Man”, dedicado ao fundador do Wikileaks, Julian Assange.

Neste longa-metragem, o documentarista americano Eugene Jarecki mostra uma imagem mais pessoal do ex-hacker e ativista de 53 anos.

Julian Assange esteve presente na Croisette como protagonista desse trabalho, depois de ter sido libertado de uma prisão britânica de alta segurança em junho do ano passado após um acordo com o governo americano que buscava processá-lo por ter publicado informação diplomática e militar confidencial.

Entre os convidados que o acompanharam nessa estreia mundial estava o ex-presidente equatoriano Rafael Correa, cujo governo concedeu asilo a Assange durante sete anos na embaixada equatoriana em Londres.

Já premiado com o prêmio do júri da Semana da Crítica na quarta-feira, “Imago”, primeiro longa-metragem de Déni Oumar Pitsaev, é um documentário autobiográfico que acompanha o cineasta depois que ele herda um pequeno pedaço de terra no vale de Pankisi, na Geórgia, do outro lado da fronteira com a Chechênia, no sul da Rússia.

“Um sonho que gera debate em sua família, reavivando o fogo dos conflitos latentes e os traumas passados dessa comunidade desgarrada”, descrevia a Semana da Crítica ao apresentar sua seleção.

Nascido em 1986, Déni Oumar Pitsaev cresceu entre Grozni, São Petersburgo e Almaty (Cazaquistão). Após fazer universidade em Paris, se orientou para o cinema. Atualmente, vive entre Paris e Bruxelas.

pel/fbe/jz/es/pb/dd/aa