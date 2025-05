Pró-europeu Nicusor Dan toma posse como presidente da Romênia

Uma semana após sua vitória sobre o nacionalista George Simion, o pró-europeu prefeito de Bucareste, Nicusor Dan, foi empossado presidente da Romênia nesta segunda-feira(26).

Dan, matemático de 55 anos, derrotou George Simion, de 38 anos, fervoroso admirador do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no segundo turno presidencial da Romênia em 18 de maio, em uma surpreendente reviravolta em relação ao primeiro turno.

A comunidade internacional acompanhou de perto essas eleições, em um contexto de ascensão da extrema direita na União Europeia e críticas dos Estados Unidos à anulação do primeiro turno em novembro.

Em seu discurso de posse no Parlamento, Dan prometeu “defender a democracia, os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos” e pediu aos partidos políticos para agirem de acordo com o “interesse nacional”.

Deputados do partido nacionalista AUR não compareceram à cerimônia, argumentando que “legitima a traição nacional”. Um dia antes, Simion fez um apelo à resistência na rede social X.

No primeiro turno, em 4 de maio, Simion venceu com quase 41% dos votos, o dobro do prefeito de Bucareste.

No entanto, muitos romenos se mobilizaram entre as duas votações para mudar a tendência em eleições consideradas cruciais para o futuro europeu do país vizinho da Ucrânia.

A Romênia, com 19 milhões de habitantes e membro da UE, tornou-se um pilar essencial da Aliança Atlântica desde o início da invasão russa.

Dan, pró-europeu convicto e defensor da Ucrânia, também quer ser ouvido no cenário internacional.

Ele viajou para Varsóvia no domingo para apoiar o prefeito Rafal Trzaskowski, que concorre à presidência no próximo domingo.

“Na semana passada, vencemos as eleições romenas. O povo rejeitou o isolacionismo e a influência russa”, declarou a milhares de pessoas em um discurso, no qual desejou o mesmo resultado à Polônia.

